Real Madrid x Pachuca: onde assistir, escalações e palpites

Real Madrid e Pachuca voltam a se encontrar neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Bank of America Stadium, na Carolina do Norte, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes.

Os times já se enfrentaram recentemente. Em dezembro de 2024, o Real Madrid venceu por 3 a 0 na final da Copa Intercontinental, com gols de Mbappé, Rodrygo e Vini Jr. Antes disso, o Pachuca havia superado o Botafogo na semifinal.

Palpites de Real Madrid x Pachuca

O time espanhol segue como grande favorito nas casas de apostas. O Pachuca, com elenco tecnicamente inferior e em fase de oscilação, tem poucas chances de surpreender hoje. Com craques como Vini Jr. em campo, o Real Madrid é o palpite mais cotado para vencer a partida.

O técnico do Real Madrid terá um desfalque importante. Kylian Mbappé, que iniciou a recuperação da gastroenterite que o tirou do empate com o Al-Hilal na estreia, ainda não tem condições de jogo.

Já o Pachuca não terá desfalques para o segundo confronto da Copa do Mundo de Clubes. O técnico Jaime Lozano deve manter a base da equipe que perdeu na estreia para o RB Salzburg.

Escalações prováveis

Real Madrid

Time provável do Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen e Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Gonzalo García e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso

Pachuca

Time provável do Pachuca: Luis Rodriguez, Eduardo Bauermann, Federico Pereira e Bryan González; Elías Montiel, Pedro Pedraza e Agustín Palavecino; Alexei Domínguez, Salomón Rondón e Kenedy. Técnico: Jaime Lozano

A arbitragem será brasileira, com Ramon Abatti como árbitro principal, auxiliado por Danilo Manis e Rafael Alves. O quarto árbitro será o norueguês Espen Eskas, e Hernan Mastrangelo, do México, estará no VAR.

Arbitragem Árbitro: Ramon Abatti (BRA)

Ramon Abatti (BRA) Assistente 1: Danilo Manis (BRA)

Danilo Manis (BRA) Assistente 2: Rafael Alves (BRA)

Rafael Alves (BRA) Quarto árbitro: Espen Eskas (NOR)

Espen Eskas (NOR) VAR: Hernan Mastrangelo (MEX) Ficha Técnica de Real Madrid x Pachuca Confira as principais informações sobre o jogo do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes hoje: Partida: Real Madrid x Pachuca

Real Madrid x Pachuca Competição : Mundial de Clubes 2025

: Mundial de Clubes 2025 Data: 22/06/2025

22/06/2025 Horário: 16:00 (Horário de Brasília)

16:00 (Horário de Brasília) Local: Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos

Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV, FIFA+