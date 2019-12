Real Madrid e Barcelona vão chegar ao clássico de quarta-feira igualados na tabela do Campeonato Espanhol. Neste domingo, no Estádio Mestalla, o Real marcou no fim, com Karim Benzema, para arrancar o empate por 1 a 1 com o Valencia, pela 17ª rodada, mas perdeu a chance de abrir vantagem para o seu maior rival.

continua depois da publicidade

Com o resultado, Barcelona e Real estão com 35 pontos, nas duas primeiras posições do Espanhol, sendo que o time catalão tem saldo de gols superior – 23 a 21. O Valencia, por sua vez, é o oitavo colocado, com 27.

A partida deste domingo contou com dois brasileiros como titulares: Gabriel Paulista, pelo time da casa, e Rodrygo, pelo Real. O atacante ex-Santos, porém, teve atuação apagada, tanto que foi substituído na etapa final, para a entrada do compatriota Vinicius Junior.

O Real até dominou o primeiro tempo da partida, mas não conseguiu marcar. Já a etapa final foi mais equilibrada, com o Valencia largando na frente. Aos 33 minutos, Rodrigo avançou e acionou Wass, que cruzou para Soler finalizar de primeira e fazer 1 a 0.

Em desvantagem, o Real se lançou ao ataque e conseguiu arrancar o empate aos 49. Após cobrança de escanteio, Courtois, que foi até a área adversária, cabeceou, Doménech espalmou, mas Benzema pegou o rebote para igualar o placar.

Agora, então, o Real concentra as suas atenções no clássico de quarta-feira com o Barcelona, no Camp Nou. Já o Valencia só voltará a jogar no próximo sábado, fora de casa, contra o Valladolid.