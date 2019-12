O aniversário da concessão costuma ser a data do reajuste de pedágio na BR-116, no trecho entre Curitiba e Lages (SC), administrado pela concessionária Autopista Planalto Sul. Em anos anteriores, 19 de dezembro marcou o aumento anual, mas não foi assim em 2019. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o pedido de reajuste ainda está em análise, sem previsão de quando a decisão será tomada.

Até lá, o preço continua sendo R$ 6,50, para automóveis, em cada uma das cinco praças de pedágio, sendo duas no Paraná (Fazenda Rio Grande e Rio Negro). No ano passado, o reajuste também atrasou. Começou a vigorar em 22 de dezembro. O período em o preço é cobrado sem reajuste é compensado na avaliação seguinte.