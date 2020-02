O RB Leipzig voltou a assumir neste sábado a liderança do Campeonato Alemão. A equipe da antiga Alemanha Oriental aproveitou o fato de jogar em casa com o Werder Bremen, penúltimo colocado, venceu por 3 a 0 e deixou para trás o Bayern de Munique, que ainda vai entrar em campo pela 22.ª rodada da competição nacional.

O triunfo levou o Leipzig a 45 pontos, dois a mais do que o Bayern, que neste domingo vai enfrentar o Colônia fora de casa. Na rodada passada, os dois primeiros colocados da competição se enfrentaram em Munique e o resultado foi um empate por 0 a 0. Com a derrota, o Werder Bremen continua na penúltima posição, com 17 pontos.

O time de Leipzig não teve muitos problemas para colocar em prática seu favoritismo. No primeiro tempo, dois lances de bola parada praticamente decidiram a partida. Aos 17 minutos, a bola foi mandada à área do Werder Bremen em uma cobrança de falta, Schick ajeitou e Klostermann marcou. Mais tarde, Schick aproveitou uma cobrança de escanteio e fez o segundo gol com uma cabeçada certeira.

Na segunda etapa, o RB Leipzig anotou o terceiro logo no primeiro minuto. Mukiele recebeu um lançamento de Laimer e teve todo o tempo de que precisava para ajeitar o corpo e mandar um chute que deixou o goleiro Pavlenka sem qualquer possibilidade de defesa.

Em Berlim, o Bayer Leverkusen obteve uma dramática vitória sobre o Union Berlin, 12.º colocado do Alemão. O placar de 3 a 2 levou os visitantes à quarta colocação, com 40 pontos, um a mais do que o Borussia Mönchengladbach, que ainda neste sábado vai enfrentar o Dusseldorf.

No primeiro tempo, Gentner colocou o time da capital da Alemanha em vantagem e Havertz empatou a partida. Na etapa final, Diaby virou o jogo, Bulter voltou a empatar e Bellarabi marcou o tento da vitória do Leverkusen aos 48 minutos.

Também neste sábado, Augsburg (11.º colocado, com 27 pontos) e Freiburg (sétimo, com 33) empataram por 1 a 1, o Hoffenheim (oitavo, com 33) perdeu em casa para o Wolfsburg (nono, com 31) por 3 a 2 e o Paderborn (18.º, com 16) caiu em seus domínios diante do Hertha Berlin (13.º, com 26) por 2 a 1.