Líder isolado do Campeonato Alemão, o RB Leipzig perdeu por 2 a 0 para o Eintracht Frankfurt neste sábado, fora de casa, em jogo válido pela 19ª rodada do torneio e viu ruir sua sequência de nove jogos sem perder no torneio. De quebra, com o resultado, o primeiro colocado permitiu que os oponentes se aproximassem.

continua depois da publicidade

Isso porque a derrota mantém o Leipzig com 40 pontos, dois à frente do Borussia Mönchengladbach, que recebeu o Mainz e venceu por 3 a 1. Já o Bayern tem 36 e recebe o Schalke na tarde deste sábado, podendo ficar a um ponto do líder.

Apesar da derrota diante do Frankfurt, o Leipzig foi superior no primeiro tempo, mas desperdiçou chances e acabou punido na Commerzbank Arena, chegando à sua terceira derrota na competição nacional.

Melhor tecnicamente, os visitantes criaram boas oportunidades com o atacante alemão Timo Werner, o meio malinês Amadou Haidara e o meia-atacante francês Christopher Nkunku, mas o gol não veio e o jogo foi para o intervalo no zero.

E para azar do Leipzig, o Frankfurt surpreendeu já no começo da segunda etapa e abriu o placar logo de cara. Aos três minutos, o lateral-direito malinês Almamy Touré acertou lindo chute de fora da área e balançou a rede do líder do Alemão.

Com a inferioridade no placar, os visitantes foram para cima em busca do empate, mas quem aproveitou foram os donos da casa. No minuto final do tempo regulamentar, o meia sérvio Filip Kostic sacramentou o 2 a 0.

MONCHENGLADBACH NA COLA – Na caça ao líder, o Mönchengladbach construiu o triunfo sobre o Mainz (15º) de virada. Robin Quaison abriu o placar para os visitantes, mas Alassane Plea, duas vezes, e Florian Neuhaus sacramentaram a vitória.

Em outro jogo da 19ª rodada do Campeonato Alemão já encerrado neste sábado, o Freiburg (sétimo) recebeu o Paderborn e foi surpreendido pelo vice-lanterna, perdendo por 2 a 0. Os gols foram marcados por Christopher Antwi-Adjej e Abdelhamid Sabiri.

Já o Wolfsburg (10º) foi superado pelo Hertha Berlin (13º) por 2 a 1. Admir Mehmedi marcou para os donos da casa, mas Jordan Torunarigha e Dodi Lukebakio confirmaram a virada. Em confronto de meio de tabela, o Union Berlin (11º) recebeu o Augsburg (12º) e venceu por 2 a 0, com gols de Neven Subotic e Marcus Ingvartsen.