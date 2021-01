Em grande fase, o RB Leipzig assegurou a liderança do Campeonato Alemão com uma vitória de virada sobre o Augsburg neste sábado, em casa, por 3 a 1, em duelo da 17.ª rodada, a última de 2019. De quebra, o líder do torneio nacional chegou ao oitavo jogo seguido sem perder.

O RB Leipzig tem 37 pontos e abriu três para o vice-líder Borussia Mönchengladbach, que ainda entra em campo neste sábado, mas, mesmo se vencer, não assume o primeiro lugar por conta do saldo de gols inferior ao primeiro colocado. O Augsburg é o 10.º colocado, com 23 pontos.

O time de Leipzig não teve vida fácil, especialmente no primeiro tempo, em que saiu perdendo e encontrou dificuldades para superar a defesa rival. O gol do Augsburg saiu cedo, aos oito minutos, com Florian Niederlechner e obrigou os mandantes a reagir.

Se a reação não veio na primeira etapa, no segundo tempo, os donos da casa deslancharam. O meia austríaco Laimer marcou o gol do empate aos 23 minutos, o atacante checo Schick fez o da virada 11 minutos depois e o atacante dinamarquês Poulsen sacramentou o triunfo ao ir às redes aos 44.

JOVEM HOLANDÊS TIRA BAYERN DO SUFOCO – Em casa, o Bayern de Munique sofreu para derrotar o Wolfsburg e só saiu do sufoco graças à estrela do garoto Joshua Zirkzee, de 18 anos. O time bávaro empatava sem gols até os 39 minutos do segundo tempo, quando o jovem meia holandês, que entrara em campo para substituir Philippe Coutinho, balançou as redes e trouxe alívio aos torcedores, repetindo o cenário da última vitória contra o Freiburg, em que também foi decisivo ao marcar depois de sair do banco. Pouco depois, Gnabry fez o segundo e selou o resultado positivo.

O Bayern de Munique, ainda comandado interinamente pelo Hans-Dieter Flick, chegou aos 33 pontos e ocupa a terceira colocação, na cola dos líderes. O Wolfsburg é o nono, com 24.

Nas outras partidas deste sábado, o Schalke 04 perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados ao empatar por 2 a 2 contra o Freiburg (oitavo), ficando no quinto lugar, logo à frente do Bayer Leverkusen, o sexto, que superou o Mainz (14.º) por 1 a 0, mesmo placar do triunfo do Colônia (17.º) sobre o Werder Bremen (16.º).