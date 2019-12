O RB Leipzig assumiu a liderança provisória do Campeonato Alemão. Comandado pelo artilheiro Timo Werner, a equipe passou com facilidade pelo Fortuna Dusseldorf neste sábado, ao vencer por 3 a 0, fora de casa, o duelo pela 15ª rodada.

Com o resultado, o RB Leipzig está na ponta com 33 pontos. A posição não é definitiva porque o Borussia Mönchengladbach, que tem 31 pontos, ainda entra em campo neste domingo contra o Wolfsburg e, se vencer, retomará o posto. O Fortuna Düsseldorf tem 12 pontos, sendo o 16º colocado.

Embalado, o RB Leipzig vive grande fase na temporada e emendou a sexta vitória seguida na competição nacional, na qual não perde desde 26 de outubro, quando levou 2 a 1 do Freiburg. Na Liga dos Campeões, também está bem. Perdeu apenas um jogo na primeira fase e avançou ao mata-mata como líder do Grupo G.

A vitória foi assegurada com facilidade. O atacante checo Patrik Schick inaugurou o marcador aos dois minutos no primeiro tempo, o artilheiro Timo Werner ampliou em cobrança de pênalti aos 23 da etapa final e o zagueiro francês Mukiele sacramentou a vitória aos 30 minutos.

Com mais uma ótima atuação, Timo Werner ostenta números impressionantes nesta temporada. Ele chegou à marca de 16 gols marcados em 15 jogos no campeonato e só não lidera a artilharia porque o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, tem brilhado ainda mais, tendo balançado as redes 18 vezes no torneio.