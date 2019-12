Em um confronto com seis gols, o RB Leipzig buscou o empate por duas vezes contra o Borussia Dortmund, fora de casa, no Signal Iduna Park, nesta terça-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Alemão, e se manteve na liderança da competição com o resultado de igualdade por 3 a 3.

A equipe do técnico Julian Nagelsmann chegou aos 34 pontos e tem três de vantagem para o vice-líder, o Borussia Mönchengladbach, que entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o lanterna Paderborn, como mandante. O Borussia Dortmund continua na terceira colocação, com 30.

Jogando no Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund mostrou que poderia ganhar o jogo com facilidade no primeiro tempo. Aos 23 minutos, Julian Weigl recebeu na entrada da área pelo lado esquerdo, finalizou e contou com uma falha do goleiro Peter Gulacsi para abrir o placar. O segundo saiu aos 34, quando Julian Brandt, dentro da área, limpou o lance e marcou um belo gol.

O RB Leipzig voltou com tudo no segundo tempo e, com dois gols de Timo Werner, aos 2 e aos 8 minutos, deixou tudo igual. No primeiro, o atacante contou com uma falha incrível do goleiro Roman Burki para empurrar para o gol e, no segundo, foi Julian Brandt que recuou uma bola errada para o alemão igualar o placar.

O Borussia Dortmund ficou novamente em vantagem dois minutos depois do empate do RB Leipzig. O inglês Jadon Sancho recebeu na área de Marco Reus, tirou Lukas Klostermann da jogada e finalizou com força, surpreendendo o goleiro Peter Gulacsi.

O líder não desistiu e buscou o empate. Aos 32 minutos, Patrik Schick aproveitou sobra de jogada de Nordi Mukiele para finalizar de pé esquerdo, no canto, mesmo com muitos jogadores do Borussia Dortmund tentando evitar o gol.

Nos outros jogos desta terça-feira destaque para o Mainz, que goleou o Werder Bremen por 5 a 0, fora de casa. Robin Quaison marcou duas vezes. O Hoffenheim também venceu como visitante ao aplicar 2 a 0 sobre o Union Berlin. O único anfitrião a vencer foi o Augsburg, que bateu o Fortuna Düsseldorf por 3 a 0.