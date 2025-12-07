Skate street

Rayssa Leal é tetracampeã do Supercrown em São Paulo

Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil
- Atualizado: 07/12/25 18h07
Rayssa Leal conquista etapa do Rio do STU Pro Tour
Foto: Julio Detefon/CBSK

Com apenas 17 anos, Rayssa Leal faturou o tetracampeonato do Supercrown, final do circuito mundial SLS de skate street, realizada neste domingo (07/12). 

Além da brasileira, quatro atletas japonesas foram à final. A australiana Chloe Covell também esteve na decisão.

A Fadinha, como Rayssa é conhecida, abriu os trabalhos em São Paulo com nota 8.3. Na sequência, fez 7.5, seguindo na ponta. Depois, com 8.7 e 8.1, a brasileira continuou liderando. Na última volta, depois de ver as rivais caírem, Rayssa fechou com 8.7.

