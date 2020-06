Tanto faz o nome. Alguns chamam de hat-trick, outros de tripleta. Há quem reconheça o feito pela brincadeira de pedir música no dominical Fantástico. O fato é que marcar três vezes no mesmo jogo não é tarefa fácil, pelo contrário.



No último Brasileirão, por exemplo, houve apenas seis casos em um universo de 380 jogos – incidência de 0,015 por partida. Em 2018, o número foi ainda menor: dois. Frequência de 0,005 hat-trick por duelo.

Ou seja, não basta ser um bom jogador para entrar na lista de quem já conseguiu anotar uma tripleta. É preciso algo a mais. Estar na hora certa, no lugar certo. Um dia iluminado, daqueles que a finalização mirada na arquibancada, de uma forma ou outra, acaba balançando a rede.



Decidimos, então, descobrir quem são os reis do hat-trick do Brasil na última década, com o pontual acréscimo dos primeiros meses de 2020 na conta. Os campeonatos que entraram no escopo são nacionais ou internacionais: Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Não valem para a contagem os tentos marcados em Estaduais e outros torneios.

O levantamento apontou que, ao todo, 76 jogadores marcaram 103 hat-tricks desde 2010. Em dez oportunidades, um atleta fez mais de três gols no mesmo jogo – esses casos estão contabilizados também no total citado acima.

Confira a lista dos reis do hat-trick:

Fred, do Fluminense, é o líder das tripletas no Brasil. Foto: Divulgação, Fluminense

#1 – Fred (6)

Cruzeiro 4 x 0 Huracán, 01/10/2019

Atlético-MG 5 x 2 Sport Boys-PER, 13/04/2017 – 4 gols

Figueirense 0 x 4 Fluminense, 20/11/2011

Fluminense 5 x 4 Grêmio, 16/11/2011 – 4 gols, 1 de pênalti

Portuguesa 2 x 3 Fluminense, 22/04/2010 – 1 de pênalti

Fluminense 3 x 1 Coritiba, 29/09/2011

Neymar fez quatro gols no Athletico, em 2011. Foto: Rahel Patrasso / Folhapress

#2 – Neymar (5)

Santos 3 x 1 Inter, 07/03/2012 – 1 de pênalti

Santos 4 x 1 Athletico, 29/10/2011 – 4 gols, 2 de pênalti

Goiás 1 x 4 Santos, 21/11/2010 – 1 pênalti

Santos 8 x 1 Guarani, 14/04/2010 – 4 gols, 2 de pênalti

Cruzeiro 0 x 4 Santos, 03/11/2012

Bruno Henrique tem três hat-tricks, dois deles pelo Fla.

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

#3 – Bruno Henrique (3)

Flamengo 4 x 1 Ceará, 27/11/2019

Flamengo 4 x 1 Corinthians, 03/11/2019

Santos 3 x 0 Bahia, 23/07/2017

André soma três hat-tricks. Foto: Williams Aguiar/Sport

#3 – André (3)

Sport 4 x 3 Grêmio, 28/05/2017

Penarol-AM 0 x 5 Atlético-MG, 11/04/2012

Naviraiense-MS 0 x 10 Santos, 10/03/2010

#5 – 14 jogadores (2)

Aloísio ‘Boi Bandido‘

Inter 2 x 3 São Paulo, 27/10/2013 – 2 pênalti

Figueirense 3 x 1 Coritiba, 25/08/2012

Bruno Rangel

Coritiba 3 x 4 Chapecoense, 01/06/2016 – 2 pênalti

Chapecoense 5 x 2 Interporto-TO, 18/03/2015

Diego Tardelli

Atlético-MG 4 x 1 Goiás, 23/11/2013

Atlético-MG 3 x 2 Santos, 28/04/2010

Gabigol tem duas tripletas em campeonato nacionais ou internacionais. Foto: Divulgação, Flamengo

Gabriel Barbosa ‘Gabigol’

Santos 5 x 1 Luverdense, 10/05/2018

Vasco 0 x 3 Santos, 01/09/2018

Gilberto

Bahia 3 x 0 Flamengo, 04/08/2019

Portuguesa 4 x 0 Corinthians, 29/09/2013

Hernane

Botafogo 0 x 4 Flamengo, 23/10/2013

Remo 0 x 3 Flamengo, 17/04/2013

Leandro Damião

Palmeiras 0 x 3 Inter, 11/09/2011

Inter 5 x 0 The Strongest-BOL, 13/03/2012

Luiz Adriano

Palmeiras 3 x 1 Guaraní-PAR, 10/03/2020

Palmeiras 3 x 0 Fluminense, 10/09/2019

Obina fez cinco gols em um jogo em 2010. Foto: Divulgação, Atlético-MG

Obina

Cruzeiro 3 x 4 Atlético-MG, 24/10/2010

Juventus-AC 0 x 7 Atlético-MG, 24/02/2010 – 5 gols

Rafael Moura

Figueirense 4 x 2 Flamengo, 24/08/2016

São José-AP x Goiás, 31/03/2010 – 4 gols

Rafael Sóbis

Cruzeiro 6 x 0 São Francisco-PA, 22/02/2017 – 4 gols

Cruzeiro 4 x 2 Inter, 04/08/2016

Ricardo Oliveira

Santos 3 x 0 Gama, 27/07/2016 – 2 pênalti

G. Prudente 2 x 3 São Paulo, 09/10/2010

Ronaldinho Gaúcho entrou na lista jogando pelo Galo. Divulgação, Atlético-MG

Ronaldinho Gaúcho

Atlético-MG 6 x 0 Figueirense, 06/10/2012 – 1 pênalti

Santos 4 x 5 Flamengo, 27/07/2011

Wallyson

Botafogo 4 x 0 Dep. Quito-EQU, 05/02/2014

Rio Branco-AC 0 x 6 Cruzeiro, 07/03/2012

Outros 58 jogadores completaram um hat-trick entre 2010 e 2020, são eles:

Adriano ‘Michael Jackson’ (Palmeiras)

Anderson Aquino (Coritiba)

André Lima (Grêmio)

Ángel Romero (Corinthians)

Arrascaeta (Flamengo)

Bernard (Atlético-MG)

Borges (Grêmio)

Borja (Palmeiras)

Bruno Limão (Sampaio Corrêa)

Bruno Mineiro (Portuguesa)

Caio (Avaí)

Calleri (São Paulo)

Cícero (São Paulo)

Dagoberto (São Paulo)

Daniel (Botafogo)

Diego Souza, (Vasco)

Douglas Coutinho (Athletico)

Éderson (Athletico)

Elias (Atlético-GO)

Emerson (Avaí)

Enrico (Ponte Preta)

Erik (Goiás)

Éverton Cebolinha (Grêmio)

Felipe Azevedo (Ceará)

Guerrero (Corinthians)

Guerrón (Athletico)

Henrique Dourado (Palmeiras)

Herrera (Botafogo)

Hyantony (Barueri)

Jadson (Corinthians)

Jaílson (Fortaleza)

Jô (Atlético-MG)

João Pedro (Fluminense)

Jonas (Grêmio)

Jonatas Belusso (Juventude)

Kanu (Salgueiro)

Liédson (Corinthians)

Luan (Cruzeiro)

Lucas Moura (São Paulo)

Lucas Barrios (Grêmio)

Luciano (Corinthians)

Luís Fabiano (São Paulo)

Luís Ricardo (Botafogo)

Luiz Carlos (Brasiliense)

Marco Ruben (Athletico)

Marinho (Vitória)

Neílton (Vitória)

Neto Baiano (Vitória)

Patric (Sport)

Ricardo Goulart (Cruzeiro)

Ricardo Jesus (Portuguesa)

Robert (Sampaio Corrêa)

Roger (Ponte Preta)

Schwenck (Vitória)

Thiago Galhardo (Ceará)

Thiago Neves (Flamengo)

Thiago Ribeiro (Cruzeiro)

Zé Love (Santos)

