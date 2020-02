O diretor executivo de futebol do São Paulo, o ex-meia Raí, confirmou neste sábado a venda do atacante Antony ao Ajax, da Holanda. Antes do clássico com o Corinthians, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, o dirigente afirmou que por precaução, a diretoria e a comissão técnica preferiram tirar o jogador de 19 anos até mesmo de ser reserva na partida pois nos próximos dias ele será submetido a exames para assinar contrato.

“Ele (Antony) tem exame médico no meio de semana. Só o fato dele ficar no banco poderia ser um problema. Ele ficar fora é um motivo de precaução”, disse Raí. A negociação do São Paulo com o Ajax pode chegar a R$ 135 milhões, dos quais R$ 74 milhões são pelo jovem de 19 anos, mais R$ 28 milhões são por bônus e metas e R$ 33 milhões envolvem participação em uma futura venda de David Neres, também revelado pela São Paulo e vendido ao Ajax em 2017.

Raí ressaltou que o São Paulo conseguiu negociar o jogador por valores expressivos e garantiu que o dinheiro vai deixar o clube em uma situação financeira melhor. “O tamanho dessa venda nos deixa mais tranquilos para pensar em próximas soluções”, afirmou. Nos últimos dias o elenco teve problemas de atrasos salariais, situação que já foi resolvida segunda o dirigente. “Já foi tudo colocado em dia mesmo antes da venda do Antony”, comentou.

O dirigente são-paulino garantiu que o acordo selado com o Ajax permite ao atacante permanecer no clube do Morumbi até junho. “Foi uma grande negociação. O Antony já vinha sendo assediado por mais tempo. O Pássaro (Alexandre Pássaro, gerente de futebol do clube) foi pessoalmente para a Holanda e ganhou mais valores na negociação. Foi um ótimo negócio. O jogador vai poder ficar aqui até o meio do ano e nos ajudar bastante”, disse Raí.