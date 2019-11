Mesmo sem poder disputar a semifinal do Masters 1000 de Paris, na França, no último sábado, por conta de uma lesão muscular no abdome, o espanhol Rafael Nadal teve uma boa notícia nesta segunda-feira. Um ano após deixar o topo do ranking da ATP, voltou a assumir o posto de número 1 do mundo ao ultrapassar o sérvio Novak Djokovic, campeão do torneio na capital francesa.

A retomada da liderança se deu pela queda dos pontos do ATP Finals da temporada passada – Nadal estava machucado naquela época e Djokovic foi o vice-campeão. Agora com 9.585 pontos, o espanhol tem 640 a mais que o sérvio, que só conseguirá voltar à ponta se conquistar o título em Londres – o tprenio começará neste sábado.

Esta é a 197.ª semana de Nadal na liderança, aparecendo como o sexto que mais tempo permaneceu no primeiro lugar na história do ranking da ATP. O espanhol fica atrás do suíço Roger Federer (310 semanas), do norte-americano Pete Sampras (286), de Djokovic (275), do checo naturalizado norte-americano Ivan Lendl (270) e do norte-americano Jimmy Connors (268).

Nadal pode superar as 200 semanas de liderança se conseguir fechar o ano como número 1 pela quinta vez na carreira, igualando assim marca de Djokovic, Federer e Connors, que empatam na segunda colocação dessa lista. Sampras é o recordista, terminando seis vezes como o jogador que mais somou pontos em uma mesma temporada.

Na lista dos 20 primeiros colocados, destaque para dois tenistas. Vice-campeão em Paris, o canadense Denis Shapovalov ganhou 13 posições e assumiu o 15.º lugar. Mais à frente no ranking, o francês Gael Monfils galgou três postos e é agora o 10.º colocado, voltando ao Top 10 depois de 2 anos e 10 meses.

Entre os brasileiros, o paranaense Thiago Wild foi campeão de um challenger em Guayaquil, no Equador, e assim subiu 76 lugares, entrando pela primeira no Top 300 – é o 235.º colocado. É o terceiro melhor do País, atrás do cearense Thiago Monteiro (número 88) e do mineiro João Menezes (191).

FEMININO – Com o título do WTA Finals, conquistado neste final de semana em Shenzhen, na China, a australiana Ashleigh Barty conseguiu mais uma importante marca em sua carreira profissional. Em um ano no qual conquistou o seu primeiro Grand Slam e se tornou a 27.ª número 1 do mundo, ao assumir a ponta em junho, ela agora é a primeira de seu país a terminar uma temporada comandando o ranking da WTA.

Vice-campeã do WTA Finals, a ucraniana Elina Svitolina foi a que mais aproveitou a competição para subir no ranking. Ela ganhou dois lugares com a campanha invicta na fase de grupos e a vitória na semifinal e assumiu a sexta colocação, deixando para trás a checa Petra Kvitova (sétima) e a suíça Belinda Bencic (oitava).

Também ganhou terreno em Shenzhen a romena Simona Halep, que terminará o ano no quarto lugar, derrubando a canadense Bianca Andreescu para o quinto posto. Já a checa Karolina Pliskova e a japonesa Naomi Osaka se mantiveram respectivamente no segundo e terceiro lugares.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da ATP:

1.º – Rafael Nadal (ESP) – 9.585 pontos

2.º – Novak Djokovic (SER) – 8.945

3.º – Roger Federer (SUI) – 6.190

4.º – Daniil Medvedev (RUS) – 5.705

5.º – Dominic Thiem (AUT) – 5.025

6.º – Stefanos Tsitsipas (GRE) – 4.000

7.º – Alexander Zverev (ALE) – 2.945

8.º – Matteo Berrettini (ITA) – 2.670

9.º – Roberto Bautista Agut (ESP) – 2.540

10.º – Gael Monfils (FRA) – 2.530

11.º – David Goffin (BEL) – 2.335

12.º – Fabio Fognini (ITA) – 2.290

13.º – Kei Nishikori (JAP) – 2.180

14.º – Diego Schwartzman (ARG) – 2.125

15.º – Denis Shapovalov (CAN) – 2.050

16.º – Stan Wawrinka (SUI) – 2.000

17.º – Karen Khachanov (RUS) – 1.840

18.º – Alex de Minaur (AUS) – 1.775

19.º – John Isner (EUA) – 1.770

20.º – Grigor Dimitrov (BUL) – 1.747

88.º – Thiago Monteiro (BRA) – 616

191.º – João Menezes (BRA) – 266

235.º – Thiago Wild (BRA) – 209

239.º – Rogério Dutra Silva (BRA) – 200

Lista das 20 primeiras colocadas da WTA:

1.ª – Ashleigh Barty (AUS) – 7.851 pontos

2.ª – Karolina Pliskova (RCH) – 5.940

3.ª – Naomi Osaka (JAP) – 5.496

4.ª – Simona Halep (ROM) – 5.462

5.ª – Bianca Andreescu (CAN) – 5.192

6.ª – Elina Svitolina (UCR) – 5.075

7.ª – Petra Kvitova (RCH) – 4.776

8.ª – Belinda Bencic (SUI) – 4.745

9.ª – Kiki Bertens (HOL) – 4.245

10.ª – Serena Williams (AUS) – 3.935

11.ª – Aryna Sabalenka (BIE) – 3.120

12.ª – Johanna Konta (ING) – 2.879

13.ª – Madison Keys (EUA) – 2.767

14.ª – Sofia Kenin (EUA) – 2.740

15.ª – Petra Martic (CRO) – 2.617

16.ª – Marketa Vondrousova (RCH) – 2.390

17.ª – Elise Mertens (BEL) – 2.290

18.ª – Alison Riske (EUA) – 2.210

19.ª – Donna Vekic (CRO) – 2.205

20.ª – Angelique Kerber (ALE) – 2.175

120.ª – Beatriz Haddad Maia (BRA) – 540

243.ª – Gabriela Cé (BRA) – 243

375.ª – Teliana Pereira (BRA) – 124

396.ª – Thaisa Grana Pedretti (BRA) – 113