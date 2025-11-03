Quarteto do Brasileiro vê queda perto, e Santos ganha respiro

Os resultados da 31ª rodada consolidaram ainda mais o quarteto que aparece dentro Z4 como os maiores candidatos à queda, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O QUE ACONTECEU
Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória viram as probabilidades crescerem após os jogos do final de semana. Dos quatro, apenas o time cearense pontuou empatou com o Santos.
O Peixe viu a possibilidade de queda diminuir mesmo com o empate em casa. A equipe, no entanto, segue como a mais ameaçada além do quarteto que ocupa o Z4 neste momento.
Inter, Atlético-MG e Ceará também ganharam respiro. Gaúchos e mineiros empataram entre si, e os cearenses bateram o Fluminense. Quem viu o risco aumentar, ainda que continue baixo, é o Bragantino, que perdeu para o Bahia, de virada.
PROBABILIDADES DE QUEDA
Sport – 99,97% (era de 99,95%)
Juventude – 96,5% (era de 93,8%)
Fortaleza – 79,7% (era de 78,8%)
Vitória – 65,5% (era de 57,9%)
Santos – 33,2% (era de 35,4%)
Internacional – 9,6% (era de 10,2%)
Bragantino – 9,4% (era de 8,5%)
Ceará – 2,9% (era de 9,7%)
Atlético-MG – 2,1% (era de 3,9%)
Grêmio – 1% (era de 0,7%)
COMO ESTÁ A TABELA
11° – Grêmio – 39 pontos
12° – Ceará – 38 pontos
13° – Atlético-MG – 37 pontos*
14° – Bragantino – 36 pontos
15° – Internacional – 36 pontos
16° – Santos – 33 pontos*
17° – Vitória – 31 pontos
18° – Fortaleza – 28 pontos*
19° – Juventude – 26 pontos
20° – Sport – 17 pontos*
* Equipes têm um jogo a menos