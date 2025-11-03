Quarteto do Brasileiro vê queda perto, e Santos ganha respiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os resultados da 31ª rodada consolidaram ainda mais o quarteto que aparece dentro Z4 como os maiores candidatos à queda, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O QUE ACONTECEU

Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória viram as probabilidades crescerem após os jogos do final de semana. Dos quatro, apenas o time cearense pontuou  empatou com o Santos.

O Peixe viu a possibilidade de queda diminuir mesmo com o empate em casa. A equipe, no entanto, segue como a mais ameaçada além do quarteto que ocupa o Z4 neste momento.

Inter, Atlético-MG e Ceará também ganharam respiro. Gaúchos e mineiros empataram entre si, e os cearenses bateram o Fluminense. Quem viu o risco aumentar, ainda que continue baixo, é o Bragantino, que perdeu para o Bahia, de virada.

PROBABILIDADES DE QUEDA

Sport – 99,97% (era de 99,95%)

Juventude – 96,5% (era de 93,8%)

Fortaleza – 79,7% (era de 78,8%)

Vitória – 65,5% (era de 57,9%)

Santos – 33,2% (era de 35,4%)

Internacional – 9,6% (era de 10,2%)

Bragantino – 9,4% (era de 8,5%)

Ceará – 2,9% (era de 9,7%)

Atlético-MG – 2,1% (era de 3,9%)

Grêmio – 1% (era de 0,7%)

COMO ESTÁ A TABELA

11° – Grêmio – 39 pontos

12° – Ceará – 38 pontos

13° – Atlético-MG – 37 pontos*

14° – Bragantino – 36 pontos

15° – Internacional – 36 pontos

16° – Santos – 33 pontos*

17° – Vitória – 31 pontos

18° – Fortaleza – 28 pontos*

19° – Juventude – 26 pontos

20° – Sport – 17 pontos*

* Equipes têm um jogo a menos