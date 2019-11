O hexacampeão mundial Marc Márquez perdeu o duelo com Fabio Quartararo no treino classificatório que definiu, neste sábado, o grid para a etapa da Comunidade Valenciana da MotoGP. A prova, a última da temporada, que acontece neste domingo, terá ainda o australiano Jack Miller largando na primeira fila.

Por apenas 0s032 de diferença, o francês da SIC Yamaha voltou a dominar as prévias da etapa espanhola e obteve sua sexta pole no ano, se posicionando à frente do espanhol da Honda. O também espanhol Maverick Viñales (Yamaha) abre a segunda fila, com os italianos Franco Morbidelli (Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati) ao seu lado.

Viñales até dominou uma parte do treino, mais especificamente no Q2, mas logo cederia o posto para o Quartararo, que ainda seria ameaçado por Márquez e Miller, mas o bom desempenho fez com que a moto número 20 pilotada pelo francês levasse a melhor, cravando 1min29s978 contra 1min30s010 do rival espanhol.

Compatriota de Márquez, o tricampeão Jorge Lorenzo, da Honda, que havia anunciado sua aposentadoria das pistas na última quinta-feira, vai sair apenas em 16º, enquanto outro piloto eternizado pela categoria, o italiano Valentino Rossi (Yamaha), largará em 12º.

A corrida da Comunidade Valenciana é a 19.ª e última etapa da temporada 2019 da MotoGP. A largada está marcada para este domingo, a partir das 10h (horário de Brasília).