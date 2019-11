O técnico Vanderlei Luxemburgo sofreu uma importante baixa no time do Vasco para esta reta final do Brasileirão. Nesta terça-feira, o zagueiro e capitão Leandro Castán foi punido com quatro jogos de gancho pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Como já cumpriu suspensão automática, o defensor perderá três das últimas quatro partidas da equipe na competição.

Castán, que também foi multado em R$ 200, perderá os jogos contra o São Paulo, na quinta-feira desta semana, Cruzeiro e Bahia. Só poderia voltar ao time para a rodada final, contra a Chapecoense, no dia 8 de dezembro. O Vasco, contudo, ainda pode recorrer da decisão.

O zagueiro foi punido por conta da expulsão sofrida na derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, no dia 6 de novembro, em São Januário, pela então 31ª rodada. Na ocasião, Castán recebeu o cartão vermelho direto por reclamação. E, segundo a súmula do jogo, teria proferido palavrão em direção ao árbitro Rafael Traci e teria sido contido pelos companheiros de time.

“Nunca tive problema com nenhum árbitro minha vida toda. É a segunda vez que venho nesse tribunal por relatos na súmula desse árbitro. Ele relata da mesma forma por reclamação e depois ele relata na súmula que o ofendi. Minha conduta como capitão é sempre estar em contato com árbitro. Fui falar com ele e ele me deu amarelo. Soltei um palavrão de costas e ele me expulsou”, defendeu-se o jogador, durante o julgamento.

Julgado na mesma sessão por conta de um tumulto ocorrido na social do estádio, na mesma partida, o Vasco foi absolvido pelo STJD. A decisão também não é final.