PSG resolve jogo em 24 minutos, goleia Real Madrid e avança à final do Mundial

Na disputa entre o atual campeão da Europa e o maior vencedor do continente, ficou claro que, na versão 2025, o Paris Saint-Germain é superior. A equipe francesa se impôs sobre o Real Madrid, marcou rapidamente três gols e construiu uma vitória por 4 a 0, nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes.

Fabián Ruiz (2), Ousmane Dembélé e Gonçalo Ramos definiram o resultado no MetLife Stadium, em East Rutherford, um placar que não oferece um bom retrato do domínio estabelecido na tarde de quarta-feira (09), especialmente no primeiro tempo. Ficou a sensação de que o time com mais títulos mundiais escapou de números piores.

Campeão nove vezes nas versões anteriores do torneio, o Real Madrid ficou pelo caminho na primeira edição com formato ampliado, com 32 participantes e o regulamento consolidado na Copa do Mundo. Farão a final seu algoz, o PSG, e o Chelsea, no próximo domingo (13), novamente em East Rutherford.

Escalação PSG

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes (Lee); Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz (Zaire-Emery); Doué (Mayulu), Kvaratskhelia (Barcola) e Dembélé (Gonçalo Ramos). T.: Luis Enrique

Escalação Real Madrid

Courtois; Valverde, Asencio (Éder Militão), Rüdiger e Fran García; Tchouaméni, Bellingham (Modric) e Güler (Lucas Vázquez); Vini Jr (Brahim Díaz), Mbappé e Gonzalo García (Carvajal). T.: Xabi Alonso

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

Gols: Fabián Ruíz (5’/1°T), Dembélé (8’/1°T), Fabián Ruíz (23’/1°T), Gonçalo Ramos (42’/2°T)

Cartões amarelos: Tchouaméni, Carvajal (REA), João Neves (PSG)

Público: 77.542