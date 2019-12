A arqueira Ana Machado tem boas chances de conquistar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Sua evolução tem sido constante. No Mundial de Tiro com Arco de 2017, em seu primeiro ano como juvenil, a atleta de Campinas (SP) ficou em 33º lugar. Neste ano, ela ficou em 17º e já faz parte da seleção brasileira adulta.

Depois de apresentar algumas promessas olímpicas três anos atrás, o Estado retornou aos mesmos centros de treinamento para conferir a evolução desses atletas. Em alguns casos, o crescimento foi exponencial. Em outros, nem tanto. Uns, como Ana Machado, são para já e disputam vaga em Tóquio. Outros são lapidados para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Independentemente dos resultados, essas promessas já têm o jeitão de atletas de verdade, como rascunhos que estão perto da arte final. Maduros antes dos 18 anos. Uma parte dessa evolução está nas fotos, antes e depois.

Ana Machado representa o Brasil em competições internacionais desde 2013. Foi tricampeã brasileira juvenil e vice-campeã brasileira adulta no ano passado, entre outros inúmeros feitos. No ano passado, ela lançou um financiamento coletivo para arrecadar R$ 20 mil. A finalidade? Passar um mês na Coreia do Sul, país referência na modalidade, para treinar e melhorar as suas chances de estar nos Jogos Olímpicos. Ela ainda tem duas seletivas para Tóquio. “Meu desempenho neste ano foi muito bom nas seletivas adultas. Consegui me selecionar para quase todas as competições. Não consegui participar de algumas, pois tive uma lesão”, disse a atleta de 18 anos.

O nadador Stephan Steverink era menino de tudo em 2017. Tímido e com pouco traquejo diante de microfones, ele falou pouco de sua história. Deixou que seus próprios resultados falassem por ele. Hoje, com 15 anos, ele estabeleceu novo recorde brasileiro nos 1.500 metros nado livre no Campeonato Brasileiro Juvenil em Vitória, em dezembro. O atleta da AABB baixou o recorde brasileiro em quase 20 segundos. Ele está voando também em outras provas. Em dois anos, ele baixou em 17 segundos sua marca nos 400 metros medley. Hoje ele ainda tem de tirar uma diferença de seis segundos para o índice olímpico para Tóquio-2020.

Seu treinador, Eric Sona, classifica como “bem difícil” a proeza de ir a Tóquio. “Depois dessa evolução meteórica, ele vai precisar de mais trabalho para continuar melhorando sua marca. E não temos muito tempo. A última seletiva acontece em abril”, disse o professor.

A exemplo de Stephan, outros atletas devem ficar no forno mais tempo. A corredora Aylana Ferreira Cézar escolheu um caminho pouco convencional no atletismo: as provas de meio fundo, distâncias de 800 metros a 3.000 metros. No passado, ela olhava para a mãe, Adriana, em busca de socorro na hora da entrevista, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), em São Paulo. Neste ano, a menina de 16 anos se tornou a atleta mais jovem a entrar no Troféu Brasil, a competição mais importante da América do Sul, aos 15 anos e meio. Além disso, obteve outro bronze no Campeonato Brasileiro Sub-20, uma categoria acima.

“Quando entrei no atletismo, eu pensei que seria velocista. Todo mundo vê o (Usain) Bolt na tevê e pensa em correr os 100 metros. Sempre participei de salto em distância e criei gosto”, disse a atleta. “Eu evoluí bastante. Eu passei por diversas provas, melhorei meus tempos, evolui tecnicamente e mentalmente”, completou.

O técnico Luis Gustavo Cândido explica que ela está sendo lapidada para os Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. “Nas provas de meio fundo, o treino começa a produzir resultados efetivos em um período de cinco ou seis anos”, afirmou o especialista do COTP.

Aos 14 anos, Gustavo Rua já vivia do boxe com apoios para treinamento, tratamento médico e suplementação. Ele foi prata em 2017 e 2018 no Campeonato Paulista e ouro por Minas Gerais em 2019 na categoria até 57 quilos. No meio do caminho, sofreu uma lesão séria no ombro – chegou a disputar uma luta profissional em Mogi Mirim (SP), em 2018, com o ombro deslocado – e precisou ser submetido a uma cirurgia: ascensão interrompida. “Foi uma fatalidade. Foi uma lesão bem complicada. Teve o ano praticamente perdido”, explicou o pai, Danilo Rua.

Agora como atleta do São Paulo, Guga envolveu a família inteira. A mãe, Graziela, tornou-se assessora de imprensa e o pai é advogado do Conselho Nacional de Boxe, instrutor, árbitro e comentarista na tevê. Todos eles já marcaram no calendário a data de 26 de julho de 2024, início dos Jogos de Paris, como a grande meta do sonho familiar.