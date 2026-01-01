Primeiro título do futebol brasileiro em 2026 será decidido em fevereiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Supercopa Rei, primeira decisão do calendário do futebol brasileiro em 2026, está marcada para o dia 1º de fevereiro (domingo), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. A partida reunirá Flamengo, campeão do Campeonato Brasileiro de 2025, e Corinthians, vencedor da Copa do Brasil.

Inicialmente prevista para o dia 24 de janeiro, a final foi remarcada para o início de fevereiro. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o estádio terá divisão igual de público, com 50% dos ingressos destinados a cada torcida.

A decisão marca oficialmente a abertura da temporada do futebol nacional. A Supercopa do Brasil voltou a ser disputada em 2020, após um hiato de quase três décadas. A competição havia sido realizada apenas em 1990 e 1991. Desde a retomada, Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro e Palmeiras já levantaram o troféu.

O Flamengo chega como atual campeão da Supercopa e também como o clube com mais títulos no formato atual, somando três conquistas. Na edição de 2025, o Rubro-Negro venceu o Botafogo por 3 a 1, em partida disputada sob o comando do técnico Filipe Luís.

O confronto também reedita um duelo histórico. Corinthians e Flamengo decidiram a Supercopa do Brasil de 1991, quando o time paulista venceu por 1 a 0 e ficou com o título. Agora, mais de três décadas depois, os clubes voltam a se enfrentar valendo a primeira taça da temporada.