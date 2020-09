O presidente do clube Nacional, de Rolândia, time de futebol paranaense que disputa a Série D do Brasileirão, foi morto a facadas nesta quarta-feira (16). José Danilson, de 58 anos, foi esfaqueado enquanto saia do trabalho na cidade do norte do estado. O principal suspeito é o meia Vinicius Corsini, 20 anos, ex-jogador do Nacional-PR.

publicidade

José Danison era uma figura conhecida em Rolândia. Ele já foi presidente da Câmara dos Vereadores e também vice-prefeito da cidade. Este ano, sairia como candidato a vereador.

Segundo informações da Polícia Militar, Vinicius acertou facadas no pescoço de José Danilson e fugiu do local. O crime aconteceu no bairro Caviúna, em Rolândia. O atleta foi detido por populares até a chegada da PM. Ele foi detido, mas a motivação do crime ainda não foi divulgada.

José Danilson ainda foi levado ao Hospital do Coração, em Londrina, mas não resistiu aos ferimentos.

Sobre o Nacional de Rolândia

O Nacional Atlético Clube foi fundado em 1947, sendo o primeiro clube de futebol profissional da cidade. O primeiro jogo foi Britânia 6 x 0 Nacional. No ano de 1949, o Nacional conquistou a marca de 119 partidas invictas em gramados do Norte do Paraná. Em suas primeiras participações no Campeonato Paranaense, a equipe ficou restrita à Zona Norte, não se classificando para as fases seguintes.

publicidade

Somente em 98, a equipe conquistou o título do Paranaense da Terceira Divisão e entre 1999-2002, o Nacional disputou a 2ª divisão do Estado.

Em 2003, sob administração do atual presidente, José Danilson, o clube conquistou ao acesso à primeira divisão do Paranaense pela primeira vez e jogou na “elite” do campeonato nos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 e 2013.

Histórico com informações do site oficial do clube

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?