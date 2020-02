A delegação do Vasco desembarcou nesta segunda-feira em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde vai enfrentar o Oriente Petrolero, quarta-feira, em duelo válido pela Copa Sul-Americana, com uma dose reforçada de repelente na bagagem por causa do surto de dengue na cidade boliviana.

publicidade

Entre as mais de dez mil pessoas infectadas na região de Santa Cruz de la Sierra estão o goleiro Romel Quiñonez e o volante Héctor Sánchez, jogadores do Oriente Petrolero.

Como o Vasco venceu, por 1 a 0, em São Januário, o time do técnico Abel Braga pode empatar ou até perder por um gol desde que marque pelo menos um, que ainda assim estará classificado para a próxima fase. Caso a equipe boliviana vença por 1 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis.

O zagueiro Ricardo Graça foi a novidade na lista dos jogadores convocados por Abel para ao confronto na Bolívia. O atleta foi relacionado pela primeira vez na temporada, pois estava com a seleção brasileira no Pré-Olímpico da Colômbia. O atleta deverá ficar na reserva de Leandro Castán e Werley.

Outro que vai ficar como opção de Abel é o atacante Ribamar, que não atuou no jogo pela Copa do Brasil, semana passada, quando o time cruzmaltino empatou com o Altos, em Teresina, por 1 a 1.