Apresentado oficialmente na última terça-feira como novo técnico do Internacional, Zé Ricardo comandou nesta quarta o seu primeiro treino como comandante colorado em uma atividade no CT Parque Gigante, que visou a partida contra o Bahia, no próximo sábado, às 19 horas, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Poupado deste treinamento que foi conduzido também pelo auxiliar Cléber dos Santos, Paolo Guerrero foi preservado depois de ter encarado uma maratona de três jogos em apenas seis dias na semana passada, quando encarou duas jornadas do torneio nacional e ainda atuou pela seleção peruana. E depois do treino, o atacante concedeu entrevista na qual elogiou o treinador contratado para assumir o lugar do demitido Odair Hellmann.

O goleador falou sobre Zé Ricardo depois de ter sido dirigido pelo profissional em 2016 e 2017, quando defendia o Flamengo, então como principal referência do setor ofensivo rubro-negro. “É um cara trabalhador, inteligente. Sabe como dirigir o grupo. Tem seu esquema tático bem definido, faz com que o time jogue bem, seja disciplinado na frente e atrás. Conheço o Zé muito bem desde o Flamengo. Ele ajeitou o time, conseguiu muita coisa. Foi muito importante para a evolução do time nessa época. Tem muita coisa a dar. Vai ajudar muito”, previu o atacante.

E o peruano exaltou a importância que terão todos os compromissos restantes do Inter no Brasileirão, no qual a equipe tentará assegurar a sua classificação à Copa Libertadores – atualmente com 42 pontos, na sexta posição da tabela, o time colorado fecha a zona de acesso ao torneio continental.

“Temos 11 finais para conseguirmos nosso objetivo e pelo menos conseguir a classificação para a Libertadores”, disse o jogador, em referência ao número total de rodadas que ainda faltam para o término do Brasileiro.

Sem Guerrero, que deve ser confirmado para encarar o Bahia após ser poupado nesta quarta, o Inter não poderá contar com o meio-campista Patrick e o capitão D’Alessandro, que cumprirão suspensão. Em compensação, a equipe treinada por Zé Ricardo neste primeiro trabalho tático do técnico no clube teve o retorno do volante Rodrigo Lindoso, recuperado de uma lesão muscular.

O comandante adotou um novo esquema tático para a equipe em relação ao que vinha sendo utilizando antes de sua chegada e escalou o Inter com a seguinte formação: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Zeca; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Guilherme Parede, Neilton e Wellington Silva; Rafael Sobis.

O elenco colorado volta a treinar na manhã desta quinta-feira em Porto Alegre e na parte da tarde a delegação do Inter embarca rumo a Salvador, onde na sexta-feira fará o último trabalho de preparação para encarar o Bahia no sábado.