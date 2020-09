ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) – Quem acompanha mais de perto as rodadas do Campeonato Brasileiro notou que TVs estão exibido jogos cada vez mais tarde nas noites de domingo, principalmente após às 20h.

O movimento foi iniciado pela Turner, que colocou Bahia x Ceará às 20h no dia 23 de agosto porque transmitiu a final da Liga dos Campeões no mesmo dia. Nesse domingo (6), Goiás x Sport e Coritiba x Atlético-MG foram jogados para mais tarde a pedido do Grupo Globo.

Segundo apurou a reportagem, executivos das emissoras notaram que, com as partidas sem público, a demanda pelo Brasileiro aumentou consideravelmente a audiência da TV por assinatura. E a faixa das 20h30 é mais “nobre” do que a das 18h ou a das 19h, quando os jogos das 16h ainda estão repercutindo. Sem deslocamento até os estádios, o torcedor não se prejudica com o novo horário.

No próximo fim de semana, o horário terá sua partida de maior apelo até aqui. O clássico entre Botafogo e Vasco vai começar às 20h30 de domingo (13). Palmeiras x Sport, inicialmente marcado para as 19h45, também deve ser ajustado.

As emissoras também acreditam que os clubes gostam dessa faixa. Além do horário com clima mais agradável para se jogar futebol, existe a vantagem da exibição para o mercado internacional, que voltou neste ano com os direitos de transmissão vendidos para streamings de sites de apostas. Na América Latina, a faixa das 20h30 é a da grande maioria dos jogos das ligas, e o fuso ajuda.

Mas o maior motivo é mesmo a briga por audiência na TV por assinatura. A Turner tem tentado fugir do confronto direto com jogos do Sportv no Brasileiro, principalmente no fim de semana, e pediu por este horário mais tardio para oferecer uma alternativa ao público.

Até aqui, a aposta dado resultado. Bahia x Ceará foi líder de audiência na TV paga. Ceará x Santos, exibido às 21h do último sábado (5), ficou em primeiro com tranquilidade.

O Grupo Globo percebeu o movimento e decidiu escalar algumas partidas para tentar dividir a atenção do público, mesmo que os jogos tenham sido exibidos só no Premiere. Houve boa aceitação, e o confronto direto pode ser restabelecido a depender dos próximos passos da Turner.