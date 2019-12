Antes de oficializar a contratação dos primeiros nomes para 2020, o Guarani define o perfil ideal a ser procurado no mercado para minimizar o número de erros. Ricardo Miguel Moisés traçou o estilo procurado pelo time campineiro.

continua depois da publicidade

“Para o Campeonato Paulista, pode ser que trabalhemos com contratos de produtividade e bônus a atletas em sequência de jogos. Estamos estudando a melhor forma de fazer isso. Nada de jogadores retornando do exterior ou sem frequência de partidas. É buscar quem bom scout neste ano”, antecipou o presidente, em entrevista à Rádio Central. “Tem, sim, algumas coisas já no nosso gatilho. O nicho de mercado é atletas com bastante jogos no ano de 2019”, emendou.

O Guarani também tem a intenção de fortalecer parcerias com clubes tradicionais do futebol brasileiro e aproveitar, ao menos no Estadual, peças poucas usadas por esses times, mediante divisão do pagamento dos salários.

A ideia do clube campineiro é trazer reforços por empréstimo desses times, com custo baixo, como os casos de Luiz Gustavo (Vasco) e Diego Cardoso (Santos). “É fundamental buscar essas parcerias. São atletas de Série A e que, em algum momento, perderam espaço no clube, mas de potencial acima da Série B. Então é importante buscar esses atletas, sim, até para compor o elenco”, destacou o cartola.

“Não estamos aguardando em cima de jogadores que serão liberados por grandes clubes do futebol nacional. Já há espinha que fica deste ano já e uma base montada. Se aguardarmos isso, passa-se muito tempo. O Guarani faz o planejamento dele de imediato e pode aguardar uma ou duas inscrições, o que seria uma cereja para o bolo”, completou.

O próximo jogo oficial do Guarani será em 22 ou 23 de janeiro, na rodada de abertura do Campeonato Paulista, diante da Internacional de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho.