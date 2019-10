A Ponte Preta aposta em um aspecto que pode ser decisivo na luta por vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro: o “fator Campinas”. Afinal, dos próximos seis jogos da equipe na competição nacional, cinco acontecem na cidade, o que é importante para evitar desgaste extra com logística e viagens.

Os dois primeiros compromissos do clube são na condição de mandante, quando recebe Bragantino (19) e Vitória (27) no estádio Moisés Lucarelli.

Posteriormente, o elenco dirigido por Gilson Kleina embarca com destino a Belo Horizonte, onde visita o embalado América-MG, quinto colocado, no Independência, em 2 de novembro, sábado.

Na volta para casa, a Ponte atua três vezes em solo campineiro: São Bento (5), Guarani (9) e Figueirense (12) – vale destacar que o clássico com o Guarani, porém, acontece no Brinco de Ouro da Princesa, casa do rival.

PANORAMA – A situação momentânea, entretanto, é menos preocupante em termos de tabela. Se no ano passado ocupava o 13º lugar, com apenas 37 pontos – oito abaixo do G4 e seis acima da zona do rebaixamento – na 29ª rodada, agora está em 10º, com 40, seis de desvantagem em relação ao pelotão de cima e dez à frente do primeiro integrante da zona da degola.

Para o embate contra o líder, no próximo sábado, o volante Lucas Mineiro e o atacante Marquinhos são desfalques confirmados por suspensão, assim como o técnico Gilson Kleina.