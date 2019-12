A Ponte Preta negocia com o Estoril, de Portugal, a renovação do contrato de empréstimo de Henrique Trevisan até dezembro de 2020. O zagueiro de 22 anos é um dos poucos atletas do elenco de 2019 com possibilidade de permanecer no Moisés Lucarelli para a próxima temporada.

O atleta, com vínculo até o próximo dia 31, foi reserva na maior parte do ano e alternou entre a zaga e a lateral-esquerda, mas só ganhou sequência na final da Série B – foram 22 participações, nenhum gol marcado e uma assistência.

O sistema defensivo da Ponte passará por reformulação para a disputa do Campeonato Paulista. Titulares em boa parte dos últimos jogos, Renan Fonseca e Reginaldo não renovaram contrato e já oficializaram a despedida.

Em meio ao processo de remontagem, a Ponte tem negociações adiantadas com o zagueiro Alisson e com o volante Índio, atletas que defenderam o Operário-PR na Série B.

Os nomes do lateral-direito Apodi e dos atacantes João Paulo e Zé Roberto também estão no radar do clube campineiro – nenhum nome, todavia, é confirmado pelo clube.