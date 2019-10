O calor que promete fazer na cidade de Ribeirão Preto no próximo sábado será mais um adversário da Ponte Preta no duelo contra o Botafogo-SP, às 11 horas, no Estádio Santa Cruz, pela 26.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para deixar os jogadores mais adaptados ao horário da partida, que não é comum e acaba interferindo no sono e na alimentação, a comissão técnica marcou todos os treinamentos dessa semana para o período da manhã.

“Vamos pegar o Botafogo em um horário atípico, Ribeirão já é quente, mas temos que ir com intensidade. Vamos viver um jogo de cada vez, uma decisão de cada vez, para crescer na tabela”, disse o técnico Gilson Kleina.

Sem nenhum desfalque por suspensão, o treinador deve repetir o time que começou na vitória sobre o Cuiabá, por 3 a 0, no último sábado. Além disso, Kleina recebeu os reforços dos meias Rafael Longuine, Marquinhos, Marcondele e do atacante Tiago Marques, todos liberados pelo departamento médico.

Invicta há dois jogos, a Ponte Preta está na oitava posição, com 35 pontos, três a menos do que o quarto colocado CRB, time que abre a zona de acesso.