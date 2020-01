A Ponte Preta encaminhou, nesta quinta-feira, a contratação de Cléber Reis. O zagueiro será emprestado pelo Santos até o final de 2020, mediante divisão do pagamento dos salários.

Ele é esperado no Moisés Lucarelli, onde atuou entre 2012 e 2013, para realização de exames médicos e clínicos antes da assinatura do contrato. O atleta de 29 anos é a “última cartada” da diretoria alvinegra para o setor visando a disputa do Campeonato Paulista – Alisson (ex-Operário), Henrique Trevisan (com contrato renovado) e Wellington Carvalho (ex-CRB) são as demais opções.

Experiente, o jogador não será aproveitado pelo técnico Jesualdo Ferreira na Baixada Santista e recebeu informação de estar fora dos planos para 2020. Na sua carreira, Cléber soma passagens por Paulista, Catanduvense, Corinthians, Hamburgo, Coritiba, Paraná e Oeste. Pelo time de Barueri, em 2019, anotou três gols em 21 jogos na última edição da Série B.