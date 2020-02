A Ponte Preta já tem seu novo treinador para a sequência da temporada 2020. A equipe campineira acertou na manhã desta quinta-feira o retorno do técnico João Brigatti, que estava dirigindo o Sampaio Corrêa.

João Brigatti estava apalavrado com a Ponte Preta desde a noite desta quarta-feira. No entanto, aguardava uma reunião com o presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, para confirmar o seu retorno a Campinas. O novo vínculo será até o final do ano.

Inicialmente, o mandatário do Sampaio Corrêa estava irredutível em liberar o treinador, que tinha contrato com o clube até o final da Série B deste ano. Mas entendeu o lado profissional e o liberou para assinar com o clube campineiro. A apresentação está prevista para acontecer no próximo sábado, antes do duelo contra a Ferroviária, marcada para 19h no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. No entanto, deverá acompanhar a partida das tribunas.

“Nunca escondi de ninguém o carinho que tenho pela Ponte Preta. Dei início na minha carreira de treinador no clube e fico muito feliz em voltar e ter essa nova chance. Sabemos do peso que tem a camisa da Ponte Preta e vamos trabalhar duro, com seriedade, para conquistar nossos objetivos na temporada. Estamos juntos novamente”, afirmou o técnico.

Brigatti, de 55 anos, foi treinador de goleiros na Jamaica e Coreia do Sul até atuar como auxiliar técnico no Paysandu. Passou por Botafogo-SP, CRB, mas foi ter chance como treinador na Ponte Preta, onde trabalhou, também em outras funções, entre os anos de 2016 e 2018.

Após sua passagem pela Ponte Preta, voltou ao Paysandu e, em 2019, assinou com o Sampaio Corrêa, levando o clube para a Série B do Campeonato Brasileiro.