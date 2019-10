A Polícia Civil abriu inquérito nesta sexta-feira para apurar as denúncias feitas contra o ex-diretor de marketing da Ponte Preta, Eric Silveira. Também nesta tarde, torcedores organizaram um protesto em frente ao estádio Moisés Lucarelli.

Na última quarta-feira, uma ex-funcionária do bar localizado no estádio registrou um Boletim de Ocorrência acusando Eric Silveira de inúmeras irregularidades, como desvio de dinheiro e desobediência à administração pública.

Eric Silveira negou todas as acusações e pediu demissão do cargo de diretor de marketing na última quinta alegando questões profissionais. O inquérito policial já foi instalado e o ex-dirigente será ouvido na próxima semana.

“O caso é investigado em inquérito policial instaurado pelo 10º DP de Campinas. As partes envolvidas serão ouvidas na próxima semana. A equipe analisa os áudios apresentados pela funcionária”, disse a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo em nota divulgada pela assessoria de imprensa.

As possíveis participações do presidente José Armando Abdalla e do vice-presidente Gustavo Valio também serão apuradas pelo Conselho Deliberativo da Ponte Preta. Diante de tudo isso, existe a possibilidade de um grupo de conselheiros pedir o impeachment do mandatário.

Enquanto isso, torcedores pontepretanos estiveram presentes em frente ao estádio na tarde desta sexta-feira protestando com faixas contra os dirigentes como: “Diretoria Corrupta”, “Fora Abdalla”, “Fora G.Valio” e “Eric Rato”.

O técnico Gilson Kleina comandou treinamento coletivo à tarde no centro de treinamento e garantiu que o time estará em campo diante do Vitória, domingo à tarde, imune a toda esta briga política do clube. Com 41 pontos, o time campineiro já não parece tão focado em buscar uma vaga no G4, mas apenas terminar a temporada numa boa posição.