Os grandes artilheiros de Athletico, Coritiba e Paraná Clube são relembrados pela equipe da Tribuna do Paraná no episódio 15 do podcast De Letra, que só fala de futebol paranaense.

Os jornalistas Gisele Rech, Carlos Bório, Cristian Toledo, Diogo Souza, Eduardo Luiz e Ricardo Brejinski conversam sobre os ‘fazedores de gol’, desde os mais talentosos aos mais caneludos.

