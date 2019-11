A temporada regular da NBA, iniciada há pouco mais de 10 dias, já não tem mais invictos. O último time a perder pela primeira vez na competição, depois de cinco vitórias, foi o Philadelphia 76ers, que na rodada desta segunda-feira foi derrotado pelo Phoenix Suns por 114 a 109, no Arizona. Com um revés, a equipe da Filadélfia tem agora a companhia de Los Angeles Lakers, Boston Celtics e Miami Heat.

O triunfo dos Suns, que fazem um bom início de temporada com cinco vitórias e duas derrotas, deveu-se em grande parte a Devin Booker, que marcou 40 pontos e foi ajudado por outros 21 do armador espanhol Ricky Rubio. Os 76ers sentiram a ausência do pivô camaronês Joel Embiid, suspenso por dois jogos depois da briga com Karl-Anthony Towns, do Minnesota Timberwolves.

Quem mais uma vez se destacou em quadra e comandou mais um triunfo do Houston Rockets foi James Harden. Com a mão quente, o armador marcou 44 pontos na vitória como visitante sobre o Memphis Grizzlies por 107 a 100. Essa foi a 80.ª vez na carreira que o “Barba” anotou 40 ou mais pontos. Outro astro do time texano, Russell Westbrook foi poupado e não entrou em quadra.

No lado dos Grizzlies, o brasileiro Bruno Caboclo, que nesta temporada não tem tido tanto espaço quanto na reta final da passada, se destacou contra os Rockets. Ele foi o cestinha do seu time entre os jogadores que saíram do banco de reservas, tendo um papel fundamental na defesa apesar da derrota. Em apenas 24 minutos de quadra, anotou 11 pontos, pegou cinco rebotes, deu uma assistência e conseguiu duas roubadas de bola e dois tocos.

Na vitória do Brooklyn Nets sobre o New Orleans Pelicans por 135 a 125, em Nova York, o grande destaque foi o duelo espetacular entre o armador Kyrie Irving e o ala Brandon Ingram. Enquanto Kyrie teve mais uma grande atuação com 39 pontos, nove assistências e três roubadas de bola, Ingram, do outro lado, teve a melhor noite de sua carreira ao anotar 40 pontos, agarrar cinco rebotes e distribuir cinco assistências.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Washington Wizards 115 x 99 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 135 x 125 New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies 100 x 107 Houston Rockets

Minnesota Timberwolves 106 x 134 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 114 x 109 Philadelphia 76ers

Golden State Warriors 127 x 118 Portland Trail Blazers

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics

Atlanta Hawks x San Antonio Spurs

Chicago Bulls x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x Orlando Magic

Denver Nuggets x Miami Heat