O piloto francês Stéphane Peterhansel ganhou a sexta etapa do Rally Dakar, nesta sexta-feira, na categoria dos carros, ao completar o trecho entre Al-Ula e Riad (830 km), na Arábia Saudita, em 4h27min17s. Esta foi a segunda vitória do francês na atual edição da tradicional competição.

O espanhol Carlos Sainz terminou na segunda colocação, 1min33s atrás de Peterhansel, mas permanece na liderança com 23h33min03s. Sainz, que vem a ser pai de Carlos Sainz Jr., da Fórmula 1, teve um desempenho 3min22s melhor do que o príncipe catariano Nasser Al-Attiyah, terceiro colocado.

O saudita Yazeed Al Rajhi terminou a etapa a 6min42s do líder na quarta colocação, com apenas 28s de vantagem sobre o francês Mathieu Serradori. O espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de F-1, teve sua melhor performance, ao terminar na sexta posição, a 7min56s de Peterhansel.

O holandês Bernhard Ten Brinke, o sul-africano Giniel de Villiers, o argentino Orlando Terranova e o saudita Yasir Seaidon completaram os dez primeiros colocados.

Nas motos, o norte-americano Ricky Brabec foi o primeiro colocado, com 4h36min28s, seguido pelo espanhol Joan Barreda Bord, que chegou 1min34s depois. Primeiro colocado no geral, com 23h43min47s, o piloto dos Estados Unidos se distanciou um pouco mais do chileno Pablo Quintanilla, apenas quarto nesta sexta-feira. O brasileiro Antonio Lincoln Berrocal terminou na 71ª posição e figura na mesma colocação na classificação geral.

Nos caminhões, o russo Andrey Karginov, com o tempo de 4h56min18s, foi o vencedor, 4min21s mais rápido que o compatriota Anton Shibalov. Os dois brigam também na classificação geral. Karginov soma 25h06min20s e tem 19min14s de vantagem sobre Shibalov.

Entre os UTVs, o chileno Francisco López Contardo, que segue líder na classificação, ao vencer a etapa com o tempo de 5h28min47s, seguido pelo espanhol Gerard Farres Guell, segundo colocado também no geral.

O brasileiro Reinaldo Varela e o navegador Gustavo Gugelmin ficaram na terceira posição, o melhor resultado da dupla neste ano.

O Dakar terá o sábado de descanso antes do sétimo dia, na especial entre Riad e Wadi ad-Dawasir, que será disputada no domingo.