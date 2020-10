O duelo entre Peru e Brasil, nesta terça-feira (13), às 21h, pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa 2022, não terá transmissão em TV aberta na Rede Globo. Após muita negociação, a emissora carioca não fechou os direitos de transmissão para o duelo da seleção.

Com isso, o jogo fora de casa contra os peruanos terá transmissão exclusiva no EI Plus, plataforma de streaming dos canais Esporte Interativo. Para assistir ao confronto, será necessário ter uma assinatura do Ei Plus. O plano mensal custa R$ 19,90. Já o plano anual sai por R$ 13,90 ao mês.

Além da partida do Brasil, a assinatura contempla as demais partidas da segunda rodada das Eliminatórias nesta terça-feira (13).

O pacote também inclui jogos da próxima temporada da Liga dos Campeões, partidas da Liga das Nações (competição entre seleções europeias), Campeonato Chileno, além dos jogos do Brasileirão entre equipes que firmaram contrato com a Turner, casos de Athletico, Coritiba, Internacional, Palmeiras, Fortaleza, Ceará, Bahia e Santos.

Por que a Globo não transmitirá o jogo do Brasil?

Será a primeira vez desde 2017 que um jogo da seleção não será mostrado na Globo. Naquela ocasião, o contrato com a CBF havia vencido e as negociações também se arrastaram. Desta vez, segundo o portal UOL, a emissora comunicou internamente para editores e repórteres que não conseguiu concluir as negociações com as federações sul-americanas.

Com isso, a emissora não enviará profissionais ao Peru e montará as reportagens da partida com material enviado pela CBF TV. A emissora ainda tenta um acordo com a Mediapro, agência detentora dos direitos das partidas de oito federações nacionais das eliminatórias sul-americanas para adquirir as imagens com os melhores momentos.

