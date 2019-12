Em mais uma grande atuação, Giannis Antetokounmpo brilhou na noite desta segunda-feira e liderou o Milwaukee Bucks na vitória sobre o Orlando Magic por 110 a 101, diante de sua torcida, em rodada da NBA. O ala-pivô grego esteve perto de terminar o jogo com um “triple-double”.

continua depois da publicidade

Ele comandou os Bucks com seus 32 pontos, 15 rebotes e oito assistências. Antetokounmpo, sensação da última temporada, teve o apoio de Khris Middleton, responsável por 20 pontos e nove rebotes, e Dante DiVincenzo, que deixou o banco de reservas para registrar 12 pontos. O trio levou à equipe a sua 15ª vitória consecutiva.

Do outro lado, o Orlando Magic contou com o destaque de Evan Fournier, autor de 26 pontos. Terrence Ross começou como reserva, mas terminou o duelo com 23. E Aaron Gordon obteve um “double-double” de dez pontos e 13 rebotes. Mesmo assim, o trio não impediu o fim da série de quatro vitórias seguidas da equipe.

Cada vez mais embalado, o Milwaukee Bucks lidera a Conferência Leste, com 21 triunfos e apenas três derrotas. Trata-se da melhor campanha da competição até agora, empatado com o Los Angeles Lakers, líder do Oeste, com o mesmo aproveitamento. Já o Magic é o oitavo colocado do Leste, com 11 vitórias e 12 derrotas.

Em outro grande jogo desta segunda, o Houston Rockets foi surpreendido pelo Sacramento Kings, em casa. No estouro do cronômetro, Nemanja Bjelica anotou a decisiva cesta de três pontos que garantiu o triunfo dos visitantes por 119 a 118.

Como de costume, James Harden e Russell Westbrook não decepcionaram. O primeiro registrou 27 pontos e dez assistências, enquanto o segundo contribuiu com 34 pontos, sua melhor marca na temporada até agora, e oito assistências. Mas nada disso impediu o resultado surpreendente dos Kings, liderados por Buddy Hield, com 26 pontos.

Os Rockets figuram no quinto lugar da Conferência Oeste, com 15 vitórias e oito derrotas, enquanto os Kings estão em nono: dez triunfos e 13 derrotas.

Em Boston, os Celtics derrotaram os Cleveland Cavaliers por 110 a 88 e sustentaram a vice-liderança do Leste. Kemba Walker foi o melhor jogador da equipe da casa, com 22 pontos, além de sete assistências. Jaylen Brown ajudou com 20 pontos e sete rebotes. Jordan Clarkson foi o cestinha dos Cavaliers, com 19 pontos.

Os Celtics seguem na segunda colocação do Leste, com 17 vitórias e cinco derrotas, enquanto os Cavaliers têm rendimento quase oposto: 5 triunfos e 18 revezes. Está no 14º e penúltimo lugar da mesma tabela.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Indiana Pacers 99 x 110 Los Angeles Clippers

Boston Celtics 110 x 88 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 118 x 119 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 110 x 101 Orlando Magic

New Orleans Pelicans 103 x 105 Detroit Pistons

Chicago Bulls 92 x 93 Toronto Raptors

Phoenix Suns 125 x 109 Minnesota Timberwolves

Utah Jazz 90 x 104 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 102 x 110 Memphis Grizzlies

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Charlotte Hornets x Washington Wizards

Philadelphia 76ers x Denver Nuggets

Miami Heat x Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers x New York Knicks