Pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, Lúcio anunciou nesta quarta-feira a sua aposentadoria do futebol. Com passagens de sucesso por grandes clubes da Europa e do País, o zagueiro atuou em 2018 e 2019 pelo Brasiliense e está com 41 anos.

“O dia de hoje é um dia especial para mim. Hoje encerro minha carreira como atleta profissional de futebol. Com muito orgulho, muita gratidão a Deus, ao Brasil, ao Rio Grande do Sul, à minha família, a todos que direta ou indiretamente me apoiaram durante esse tempo”, afirmou o zagueiro em entrevista à RBS TV.

Lúcio iniciou a sua carreira no futebol do Distrito Federal, tendo atuado por Guará e Gama. Mas foi se tornar conhecido dentro do Brasil ao chegar ao Internacional em 1998. Depois, então, defendeu Bayer Leverkusen e Bayern de Munique na Alemanha, atuando na sequência na Itália, por Inter de Milão e Juventus.

Sua volta ao Brasil, em 2013, foi para o futebol paulista, onde defendeu São Paulo e Palmeiras, antes de se aventurar na Índia, pelo FC Goa. Em 2018, então retornou ao Distrito Federal para defender o Gama, logo se transferindo ao Brasiliense.

Por todos esses times, teve um currículo invejável de conquistas. Venceu três vezes o Campeonato Alemão pelo Bayern, faturou uma Liga dos Campeões pela Inter de Milão e também um título italiano. Na seleção, além da Copa do Mundo de 2002, fez parte do grupo que faturou a Copa das Confederações em 2005 e 2009. Também foi convocado para as edições de 2006 e 2010 da Copa do Mundo.