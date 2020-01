O atacante Pedro foi apresentado oficialmente como reforço do Flamengo, nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu. O jogador, de 22 anos, ficará emprestado até o fim do ano, com opção de compra para o clube rubro-negro, que pagou 1 milhão de euros (R$ 4,6 milhões) para a Fiorentina, da Itália.

Acompanhado do pai, Marcos, a mãe, Cristina (bastante emocionada) e a namorada, Yasmin, Pedro falou de suas expectativas. “Tenho certeza que o Flamengo vai me dar possibilidade de mostrar meu futebol e retornar à seleção. É o que espero aqui: mostrar meu futebol para poder voltar a vestir a camisa da seleção brasileira.”

O ex-jogador do Fluminense afirmou estar pronto para disputar uma vaga na equipe de Jorge Jesus, com quem revelou já ter conversado e aprendido “bastante coisa”. “Eu venho para somar, para fazer muitos gols. Quanto mais jogador bom tiver no elenco, melhor para o Flamengo. O Flamengo é quem ganha com isso.”

Pedro também comentou a concorrência que terá diante de Gabriel pela vaga no comando do ataque. “Muito bom, é um grande jogador. Foi artilheiro, conquistou títulos. Quem ganha é o Flamengo. Quanto mais jogadores, melhor. Vamos fazer grandes coisas esse ano se ele ficar. Temos muito para conquistar.”

O atleta disse estar em condições físicas boas para atuar. “Cheguei na Fiorentina, foi montado um planejamento individual para mim. Eu cumpri todos os procedimentos e fiquei à disposição da comissão. Minha não utilização foi por conta da comissão técnica mesmo.”

O fato de ter iniciado a carreira no time rival das Laranjeiras não será um problema para o jogador. “Não interfere. Sou profissional. Sempre respeitei o Fluminense, sempre serei grato por ter aberto as portas para mim. Mas agora espero sempre vencer os clássicos.” E haverá festa se os gols saírem nos clássicos. “Claro. A reverência (comemoração) é minha marca.”

Pedro voltou a falar de sua origem rubro-negra, quando foi reprovado no teste das categorias inferiores. Ele lembrou de sua torcida na final do Brasileiro de 2009, no Maracanã, na decisão com o Grêmio, e do ídolo daquele time. “O Adriano eu acompanhava muito na arquibancada quando era menor, foi um ídolo para mim também. Espero, junto com o Gabriel, fazer grande sucesso aqui no Flamengo.”

Pedro participou do treino desta sexta-feira péla manhã juntamente com os demais contratados: Gustavo Henrique, Thiago Maia, Michael e Pedro Rocha. O atacante foi o destaque ao fazer três gols e dar uma assistência de calcanhar durante o coletivo em campo reduzido.

Jorge Jesus ainda não vai comandar a equipe de reservas que enfrentará o Volta Redonda, sábado, pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A missão continua com Mauricio Souza. O português volta ao banco de reservas na quarta rodada frente ao Fluminense.