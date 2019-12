O técnico interino Dyego Coelho ganhou um problema para definir a escalação do Corinthians para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira, às 19h30, no Castelão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia Pedrinho ficou fora da atividade desta terça-feira por causa de dores na panturrilha, mas acabou sendo relacionado para o jogo. A comissão técnica informou que definirá sua escalação momentos antes da partida. Se ele for vetado, Mateus Vital será o substituto.

Outra dúvida é o lateral-esquerdo Danilo Avelar, que está em fase final de recuperação de um problema no ombro esquerdo. Ele, que já ficou fora da última partida, treinou em separado e foi integrado ao elenco na parte final do trabalho.

O restante da equipe deverá ser a mesma, com o trio de atacantes formado por Clayson, Gustavo e Janderson. Vagner Love e Boselli ficam como opção. Janderson vem de uma partida que ele começou como herói, ao anotar um gol, mas terminou como vilão ao cometer o pênalti que garantiu a vitória do Atlético-MG por 2 a 1. “Meus companheiros me abraçaram. Erros acontecem, e aconteceu comigo. Eu não vi o jogador. Erros acontecem, mas estou de cabeça erguida”, afirmou em coletiva nesta terça-feira.

Janderson também relatou os conselhos de Coelho. “Ele falou comigo para ter paciência, me deu uma moral, falou que (o erro) acontece, e para levantar a cabeça e focar no próximo jogo. Não só ele como o grupo todo veio conversar comigo no vestiário”.

Outro que conversou com os jornalistas em Fortaleza foi o volante Gabriel. “É um jogo onde a gente tem que ser inteligente. A gente sabe que eles vão vir para o abafa, tentando fazer um jogo rápido, e à medida que o tempo vai passando talvez o desespero vá aumentando um pouquinho, isso faz parte do caráter do jogo. A gente tem que estar preparado para isso e saber utilizar isso a favor, mas não colocar debaixo do braço e esperar o Ceará tomar as atitudes, pelo contrário. É fazermos o nosso jogo como estamos fazendo e tentar buscar a vitória a todo momento”, explicou.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Caique, Cássio e Walter.

Laterais: Carlos, Danilo Avelar, Fagner e Igor.

Zagueiros: Gil, Manoel e Marllon.

Volantes: Gabriel e Ralf.

Meias: Jadson, Junior Urso, Mateus Vital, Pedrinho, Ramiro e Sornoza.

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo, Janderson, Vagner Love e Madson.