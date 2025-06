Paulinho salva de novo, Palmeiras bate Botafogo na prorrogação e avança

O Palmeiras está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Com gol de Paulinho aos 10 minutos da prorrogação, o Alviverde bateu o Botafogo por 1 a 0 neste sábado (28), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia e agora aguarda o vencedor de Benfica e Chelsea para conhecer o adversário nas próxima fase.

Paulinho entrou aos 19 do segundo tempo, anotou na prorrogação e saiu na sequência. O jogador ainda atua com controle de minutagem por conta da cirurgia na perna.

É o segundo gol do camisa 10 no campeonato. Ele anotou o primeiro no empate com o Inter Miami pela última rodada da fase de grupos. O resultado garantiu a primeira colocação do Grupo A ao Alviverde.

O Palmeiras ainda teve um fim de jogo dramático, com Gustavo Gómez expulso. O capitão alviverde agarrou Barboza no meio-campo, fora da disputa de bola, e recebeu o segundo amarelo.

Como foi o jogo

O Palmeiras ditou o ritmo do meio para frente, variou repertório, mas parou no bloqueio do Botafogo. O Alviverde teve a posse da bola no primeiro tempo e tentou atacar tanto na troca de passes quanto em lançamentos longos – especialmente para Estêvão e Vitor Roque. O time, porém, teve muita dificuldade para finalizar com liberdade diante de um bem postado Botafogo e levou maior perigo nas bolas paradas.

Botafogo equilibrou após parada técnica, jogo ficou aberto, mas não saiu do 0 a 0. Renato Paiva aproveitou a pausa para hidratação para fazer ajustes, e o Alvinegro passou a ter mais a bola e encontrar espaços -especialmente pelos lados- para testar a defesa alviverde. Já o Palmeiras tentou no contra-ataque, mas os goleiros seguiram trabalhando pouco e o confronto seguiu zerado.

Palmeiras ativou “modo bombardeio”, Vitor Roque arriscou até bicicleta, mas única bola na rede não valeu. O time de Abel Ferreira aproveitou os espaços de um mais ousado Botafogo para tentar sair na frente logo no início do segundo tempo. Mais solto e driblador, Estêvão até colocou a bola na rede, mas o árbitro apontou impedimento. Já Vitor Roque se arriscou na bicicleta, mas sem sucesso.

Times trocaram, jogo perdeu fôlego e foi para a primeira prorrogação do Mundial. Tanto Palmeiras quanto Botafogo fizeram as cinco substituições, mas as duas equipes passaram a cadenciar mais a partida -que também ficou mais faltosa- até o fim do tempo regulamentar.

Botafogo começou melhor na prorrogação, mas Paulinho chamou a responsabilidade e abriu o marcador. O Alvinegro começou no ataque, forçando as jogadas, especialmente pelos lados do campo, mas dando pouco trabalho para Weverton. Do outro lado, o camisa 10 do Palmeiras chamou o jogo e, em bela jogada individual, abriu o placar na Filadélfia. Com controle de carga, ele saiu logo depois.

O Alvinegro foi para o tudo ou nada, mas o Palmeiras se segurou com um a menos e está nas quartas. Os cariocas se lançaram ao ataque em busca do gol de empate, encurralaram o adversário em seu campo de defesa e levaram muito perigo. O time paulista, porém, conseguiu segurar a baliza zerada e avançou no Mundial, mesmo após o capitão Gustavo Gómez ser expulso por segundo amarelo.

Gol e Lances importantes

Passou perto: Aos 9 minutos do primeiro tempo, Estêvão recebeu pela esquerda, passou na ultrapassagem de Piquerez, que cruzou rasteio. Vitor Roque não alcançou, Maurício chegou atrasado e a bola acabou saindo pela linha de fundo.

Pegou mal: Aos 42 minutos do primeiro tempo, Marlon Freitas ganhou de Emiliano Martínez em disputa física, dividiu com Piquerez e Bruno Fuchs, invadiu a área pela direita e chutou cruzado. O volante, porém, pegou mal na bola e mandou para longe do gol.

Que susto!: Aos 49 minutos do primeiro tempo, Richard Ríos recebeu de Piquerez pela direita e soltou uma bomba, que passou por cima do gol, balançando a rede.

Defendeu, John: Aos 2 minutos do segundo tempo, Barboza saiu jogando errado, Allan interceptou e acionou Estêvão na entrada da meia-lua. O camisa 41 chutou colocado de canhota, e John mandou para escanteio.

Não valeu!: Aos 5 minutos do segundo tempo, Estêvão recebeu pela esquerda, puxou para o meio e finalizou para defesa de John. O camisa 41 ficou com o rebote, pela direita, e mandou para o fundo da rede. O árbitro apontou impedimento no início do lance.

John pegou mais uma: Aos 28 minutos do segundo tempo, Piquerez recebeu de Luighi e cruzou da ponta esquerda. Maurício se abaixou na primeira trave, desviou de cabeça, e John saltou para espalmar para fora.

1×0: Aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação, Paulinho recebeu aberto pela direita, deu um corte seco em Marlon Freitas, invadiu a área e chapou rasteiro de canhota. A bola passou entre as pernas de Barboza e entrou no cantinho.

Que perigo!: Aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação, Montoro fez o levantamento pela meia-esquerda, Vitinho se movimentou nas costas de Piquerez, apareceu livre na segunda trave e finalizou na rede pelo lado de fora.