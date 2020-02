Patrícia Freitas fechou o terceiro dia do Mundial da classe RS: X na 12ª colocação. Nesta quinta-feira, a velejadora brasileira caiu um posto na classificação geral e só terá esta sexta para buscar ascender duas posições para figurar no Top 10, para participar da medal race no sábado.

Nas três regatas do dia, Patrícia ficou em 23º, 14º e oitavo lugar. Assim, já levando em consideração um descarte, está com 103 pontos perdidos, na 12ª posição. Está, assim, a 16 pontos da polonesa Karolina Lipinska, a décima colocada, fechando a zona de classificação para a medal race.

Patrícia, de 29 anos, foi a 15ª colocada no Mundial de 2019, resultado que garantiu ao Brasil uma vaga na RS:X na Olimpíada de Tóquio. A brasileira faturou a medalha de ouro nessa classe nas últimas três edições dos Jogos Pan-Americanos.

Além de Patrícia, o Mundial, realizado em Sorrento, na Austrália, também conta com a participação de outra brasileira: Bruna Mello. Após a disputa de nove regatas, ela ocupa o 39º lugar entre as 46 participantes.

O campeonato é liderado pela israelense Noy Drihan, que venceu três das nove regatas realizadas no Mundial e ficou em terceiro lugar em duas das três realizadas no dia – foi a quinta na outra. Ela está com 23 pontos perdidos, seguida pela holandesa Lilian de Geus, com 27, e pela polonesa Maja Dziarnowska, com 40.