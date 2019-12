A torcida do Sorocaba tinha a esperança de ver o time da cidade conquistar pela segunda vez em sua história o título da Liga Nacional de Futsal (LNF), mas viveu uma enorme decepção neste domingo. O Pato não se incomodou por jogar na casa do adversário e faturou o bicampeonato com uma espetacular goleada por 6 a 0.

A equipe paranaense vencera o jogo de ida, em seu ginásio, por um placar apertado – 3 a 2 -, o que sugeria mais um duelo equilibrado em Sorocaba, mas não foi o que ocorreu. Os visitantes se sentiram muito à vontade em quadra e não deram a menor chance aos paulistas.

Empurrada por cerca de 4 mil torcedores, a equipe de Sorocaba tentou sufocar o adversário, mas esbarrou em seus erros e na boa estratégia do Pato, que jogava por um empate para ser campeão – caso houvesse uma vitória paulista, por qualquer placar, o título nacional seria decidido na prorrogação.

O artilheiro do segundo jogo decisivo foi Di Maria, que anotou dois gols. Além dele, Denner, Peru e Jhow também marcaram para o Pato, que ainda contou com um gol contra de Lucas Oliveira. Foi um fim apoteótico para uma campanha que teve 14 vitórias, seis empates e seis derrotas, gerando um aproveitamento de 61,5%.

A conquista deste domingo foi a segunda do Paraná na história do torneio nacional – a primeira havia sido a do próprio Pato no ano passado. São Paulo, que teve um campeão pela última vez em 2016 (o Corinthians), ganhou o título cinco vezes. O estado com mais taças na competição é o Rio Grande do Sul, com nove, sendo cinco do Carlos Barbosa, o maior campeão.