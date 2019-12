O primeiro ano da união entre Corinthians e BMG rendeu 100 mil correntistas ao banco digital criado pela parceria, metade da meta estabelecida pelo presidente Andrés Sanchez. Em janeiro, o mandatário havia prometido uma surpresa ao torcedor quando atingisse a marca de 200 mil contas abertas.

O clube recebeu R$ 30 milhões do BMG no começo do ano, valor correspondente a dois anos de patrocínio e mais R$ 6 milhões em adiantamento referentes a eventuais lucros que a parceria poderá trazer. O contrato tem duração de cinco anos, com possibilidade de renovação por mais cinco.

O vice-presidente de negócios do BMG, Márcio Alaor, fez uma análise animadora do primeiro ano dessa união e espera que os negócios engrenem a partir de 2020. “O Corinthians tem ótimas ideias, o Andrés esteve lá no banco, conversamos com ele e estamos entusiasmados em trazer 1 milhão de corintianos com conta no banco”, disse em entrevista ao Estado.

O plano faz parte do projeto de integração entre correntistas e sócios-torcedores. A intenção do clube é fazer com que um só cartão de crédito possibilite a movimentação financeira e também sua utilização como ingresso para entrar no estádio. “O projeto começa a andar daqui para frente. Temos certeza de que essa nova estratégia de abertura de conta vai ser um sucesso, assim como está sendo o Vasco, que começou ontem e já está um sucesso”, analisou o vice-presidente do BMG.

O Meu Corinthians BMG funciona como qualquer banco digital. O cliente tem a conta para movimentar e pode ter cartões de débito e crédito. Não há anuidade. A diferença para os demais bancos é que nos próximos meses o cartão oferecerá descontos nos ingressos para os jogos na arena em Itaquera e também nas lojas oficiais do clube.

“Corinthians, Vasco e Atlético-MG têm dado um bom retorno para a gente, as torcidas estão ficando engajadas no projeto, querem ajudar o clube. O Vasco hoje tem 180 mil sócios-torcedores, passou o Flamengo. Agora fizemos um desafio que a cada conta que o torcedor vascaíno abrir o clube vai ganhar um valor. É o projeto do CT do Vasco. Se a torcida engajar de fato como engajou na campanha do sócio-torcedor, tem grande chance de a gente patrocinar a construção do CT”, disse Alaor.

Em agosto, o diretor de marketing do clube, Caio Campos, revelou ao Estado que o Corinthians pretendia perdoar a dívida de 111 mil sócios inadimplentes, desde que abrissem uma conta no banco que patrocina a camisa da equipe. A assessoria de imprensa do clube informou que esse projeto ainda está em fase de estudo. Portanto, não contribuiu para os 100 mil correntistas.

Para Alaor, a intenção é utilizar o Vasco como modelo a ser seguido. “O Corinthians foi o primeiro (projeto de criar conta para ajudar o clube). A experiência foi boa, mas estamos com plano de divulgação, gostamos da ideia do Vasco, desse engajamento”, disse.