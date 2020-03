Após ter confirmado na quinta-feira (12) que a última rodada da primeira fase do Estadual ocorreria normalmente, a Federação Paranaense de Futebol (FPF) recuou. Nesta sexta-feira (13), a entidade acatou a orientação do Ministério da Saúde e decidiu que todos os jogos previstos para o final de semana, incluindo o Atletiba no Couto Pereira, serão com portões fechados, sem público, por causa da pandemia de coronavírus.

publicidade

Com esta confirmação, cada clube irá divulgar como serão ressarcidos os torcedores que já adquiriram ingressos para estas partidas. Veja abaixo a resolução da FPF.

TABELA: Confira a classificação do Paranaense

A decisão seguiu uma orientação da CBF, que foi aconselhada pelo Ministério da Saúde a determinar que todos os estaduais ocorressem com portões fechados. Os campeonatos Paulista, Carioca e Gaúcho já confirmaram a mesma decisão.

Pelo Brasil e pelo mundo diversos campeonatos estão sendo parados ou adiados. Um exemplo são os jogos da Libertadores da próxima semana, que foram adiados. Todos os principais campeonatos nacionais europeus também foram paralisados, assim como outros grandes eventos do esporte, como o início do campeonato de Fórmula 1.

ATO DA PRESIDÊNCIA: Nº 08/2020 SÚMULA:



Jogos com portões fechados – COVID-19 (Coronavírus). Em 13 de março de 2020. HÉLIO PEREIRA CURY, Presidente da Federação Paranaense de Futebol, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da Entidade,



CONSIDERANDO a recomendação do Ministério da Saúde, com relação a pandemia do COVID-19 (Coronavírus), onde destaca que “os jogos de futebol se enquadram em eventos de massa. Dessa forma devem seguir as orientações do Ministério da Saúde.”;



CONSIDERANDO o risco de propagação e contaminação em massa, bem como a saúde de todas as pessoas envolvidas no evento;



CONSIDERANDO a necessidade de prevenção do COVID-19 (Coronavírus);



R E S O L V E: Art. 1º – Os jogos da 11ª Rodada do Campeonato Paranaense de Futebol Profissional da 1ª Divisão – Temporada 2020 deverão ser realizados com portões fechados. Art. 2º – Os torcedores que já adquiriram ingressos para as partidas da 11ª Rodada do Campeonato Paranaense de Futebol Profissional da 1ª Divisão – Temporada 2020 deverão buscar informações relativas ao ressarcimento, diretamente com os Clubes responsáveis pela comercialização. Art. 3º – Publique-se no Boletim Oficial, para os efeitos do art. 71, do Estatuto da Federação Paranaense de Futebol.



HÉLIO PEREIRA CURY Presidente

Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”