A plataforma de streaming esportivo DAZN (pronuncia-se “Da Zone”) transmitirá pelo menos 52 jogos ao vivo do Campeonato Paranaense 2020. O anúncio foi feito pelo vice-presidente executivo da empresa no Brasil, Bruno Rocha, em entrevista à revisa Exame.



No início do mês, foi noticiada a proximidade do acordo entre a Federação Paranaense de Futebol (FPF) e a gigante das transmissões via internet.



Além da inclusão do primeiro campeonato estadual em seu cardápio, o DAZN também divulgou uma enorme redução no preço da assinatura mensal. O valor caiu de R$ 37,90 para R$ 19,90.

A reportagem apurou que cada um dos 12 clubes do Paranaense receberá cerca de R$ 370 mil líquidos pelo contrato. O rateio segue a divisão igualitária, mas a cota individual é aproximadamente R$ 100 mil menor do que o contrato anterior com a Rede Globo, que não foi renovado por opção da emissora.

Conhecida como a “Netflix dos Esportes”, a plataforma tem direitos de transmissão em diversos países, como Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Itália e Japão



No Brasil, mostra Libertadores, Sul-Americana, Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Francês, entre outras ligas. Ao todo, são 44 opções em diversas modalidades.

