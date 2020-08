O Paraná Clube pode entrar em campo com os mesmos titulares pela terceira vez seguida na Série B.

Neste sábado (29), o Tricolor encara o Vitória, em Salvador, às 16h, pela sexta rodada da competição e o técnico Allan Aal tem à disposição todos os jogadores do elenco. Com 11 pontos, a equipe está invicta na disputa e ocupa o primeiro lugar.

Na derrota para o Botafogo, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (26), o treinador não contou com o lateral-esquerdo Jean Victor, que já havia disputado o torneio pelo Boavista-RJ. Na ocasião, Juninho ganhou a oportunidade.

O lateral até então reserva cometeu falta que gerou um pênalti a favor dos cariocas, que venceram por 2×1. No retorno do time à disputa da Segundona, Jean Victor deve voltar naturalmente.

Allan Aal usou a mesma formação em dois jogos até aqui: na vitória por 2×1 em cima do Guarani e no empate em 0x0 com o Operário, nas duas rodadas anteriores. Portanto, poderá ser a terceira vez que o Paraná contará com a mesma escalação nesta competição.

Paraná faz treino em Salvador e não tem casos de Covid-19

O Paraná realizou os últimos treinamentos na manhã desta sexta-feira (28), no Fazendão, em Salvador. Os últimos testes de Covid-19 realizados deram negativo para toda a delegação, de acordo com a assessoria de comunicação do clube.

Diante do Vitória o Tricolor deve ter: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony, Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires, Andrey e Bruno Gomes. Técnico: Allan Aal.

