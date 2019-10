A derrota por 1×0 para o até então lanterna Guarani, no último sábado, em Campinas, parece ter sido o estopim para a torcida do Paraná Clube. Por meio das redes sociais, os torcedores paranistas manifestaram diversas críticas contra o trabalho do técnico Matheus Costa e organizaram até um protesto para esta terça-feira (24), às 19h, na Sede da Kennedy. Até uma logo com a imagem do treinador e os dizeres “Fora Matheus Costa” foi criada.

Diante do Bugre, o Tricolor novamente mostrou ser frágil, principalmente, contra equipes que estão na rabeira da tabela de classificação. A equipe paranista já havia tropeçado diante de América-MG, Londrina, Vitória, Vila Nova, São Bento e Criciúma. A insistência com algumas peças no time titular é uma das críticas da torcida a Matheus Costa. Éder Sciola, Jhony Douglas e Jenison têm sido os mais criticados. A deficiência na criação de jogadas também é muito questionada pelos torcedores.

O Paraná já entra em campo nesta quarta-feira contra a Ponte Preta, às 19h15, na Vila Capanema. Para a partida, o técnico Matheus Costa conta com o retorno do zagueiro Rodolfo, que cumpriu suspensão diante do Guarani. A tendência é que ele assuma a titularidade ao lado de Leandro Almeida, com Eduardo Bauermann ficando no banco de reservas novamente.

Outras novidades também podem pintar, como o volante Fernando Neto e o atacante Pimentinha, que entraram no decorrer do duelo frente ao Guarani e deram outro ânimo ao Tricolor.