O Paraná enfrenta o Toledo neste domingo (15), às 16h, no estádio 14 de Dezembro, no oeste do estado, pela última rodada da primeira fase do Paranaense. O Tricolor disputa a última vaga ainda aberta para as quartas de final da competição.

Com 13 pontos, na oitava colocação, o Paraná precisa apenas de um empate para garantir a classificação. Até em caso de derrota a vaga para a próxima fase pode vir, mas neste caso o Cascavel CR não pode vencer o PSTC fora de casa.

Se vencer, o Tricolor ainda tem a chance de se classificar até na quinta posição. Isso pode ser importante para fugir no chaveamento das quartas de final dos confrontos com os melhores classificados.

De olho na Copa do Brasil, com o confronto de volta com o Botafogo marcado para a próxima semana, a tendência é que o técnico Allan Aal use uma equipe na maior parte reserva. Já o Toledo vai com força máxima, pois está apenas dois pontos na frente da zona de rebaixamento.

Transmissão

O jogo será transmitido com exclusividade pela Dazn. Também é possível acompanhar o lance a lance do jogo na Tribuna.

Ficha técnica

PARANAENSE 2020

1ª fase – Rodada 11

15/03/2020

TOLEDO x PARANÁ



Toledo: Diego; Jefferson Prill, Murilo Batalha, Tomazi e Vavá; Juninho, Christian, Gustavo e David; Lucas Viera e Paulo Henrique. Técnico: Zé Maria.



Paraná: Felipe Santos; Rafael França, Fernando Timbó, Everson e Hulk; Kazu, Bruno e Michel; Gustavo Mosquito, Keslley e Rafael Furtado. Técnico: Allan Aal.



Local: 14 de Dezembro, em Toledo.

Horário: 16h.

Árbitro: Leonardo Sígari Zanon

Assistentes: Rafael Trombeta e Maurício José Braga