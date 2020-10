Em um jogo marcado por um apagão de energia elétrica e longa paralisação por 59 minutos, o Paraná Clube ficou no 0x0 com o Náutico, pela 14ª rodada da Série B. Na noite desta terça-feira (6), na Vila Capanema, o Tricolor teve que lidar, novamente, com um apagão dos refletores.

Aos 15 minutos do segundo tempo, dois refletores da Vila Capanema apagaram. O fato curioso é que no confronto anterior do time, contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, os refletores também apagaram e o jogo ficou paralisado por 21 minutos. Porém, desta vez, a espera foi maior.

Foi o quarto jogo consecutivo sem vitória do Tricolor, que acabou saindo do G4, caindo para a quinta posição, com 23 pontos. O próximo compromisso será diante do CSA, em Maceió, no sábado (10).

Novamente, o time paranista foi a campo sem a dupla de zaga titular formada por Fabrício e Salazar. Roberto e Hurtado seguiram na função. As novidades entre os titulares foram o volante Karl, o atacante Marcelo e o centroavante Léo Castro, que ocuparam o lugar de Higor Meritão, Andrey e Bruno Gomes, respectivamente.

Na primeira etapa, o Timbu começou com muita ofensividade, com boas chances aos três minutos, em chute de Ruy, e aos seis, em finalização de Kieza. Alisson fez boas defesas nos lances.

Aos 18, Roberto se chocou com Alisson e ficou no chão. O camisa 3 até tentou seguir no jogo, mas pediu atendimento médico e saiu de maca do campo. Sem nenhum zagueiro de origem no banco, o técnico Allan Aal optou por colocar Luan improvisado.

O volante tem um longo histórico de lesões e a última vez que tinha entrado em campo foi em 17 de agosto de 2019, na 16ª rodada da Série B, partida a qual saiu aos 17 da primeira etapa.

A melhor chance do Paraná na etapa inicial foi aos 43. Após lançamento de Jean Victor pela esquerda, Léo Castro, na área, cabeceou e a bola passou raspando do lado esquerdo da meta do goleiro Jefferson.

No segundo tempo, o Tricolor começou tendo bons momentos. Gabriel Pires arriscou de longe duas vezes, aos 10 e aos 11, mas o goleiro Jefferson trabalhou bem e afastou.

Então, veio a queda de energia, aos 15 minutos. O problema foi causado por uma queda na energia elétrica na região do estádio. Vários pontos de Curitiba e região metropolitana sofreram com a falta de luz.

Jogadores ficaram no escuro e os dois times voltaram para o vestiário esperar as luzes voltarem. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Após alguns minutos com a luz funcionando de forma parcial, a decisão encontrada pelos responsáveis pela manutenção do Durival Britto foi apagar todas as luzes para que os geradores fossem acionados.

Devido à demora, os atletas e as comissões das duas equipes voltaram aos vestiários. Quando a luz começou a voltar, o gerador apresentou problema e desligou.

Os responsáveis entraram em contato com a empresa que fornece o gerador ao estádio e, após muitas tentativas, os equipamentos voltaram a funcionar.

Após a retomada o Paraná seguiu se precipitando e não finalizou com perigo, amargando mais um jogo sem vitória.

Ficha técnica

Série B

14ª rodada

06/10/2020

PARANÁ 0x0 NÁUTICO

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Roberto (Luan), Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas; Karl (Vitinho) e Renan Bressan; Gabriel Pires (Bruno Xavier), Marcelo (Andrey) e Léo Castro.

Técnico: Allan Aal.

Náutico: Jefferson; Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga e Wilian Simões; Matheus Trindade, Ruy (Djavan), Thiago e Jean Carlos (Paiva); Dudu (Dadá) e Kieza.

Técnico: Gilson Kleina.

Local: Vila Capanema.

Árbitro: Leo Simão Holanda (CE).

Assistentes: Anderson Moreira de Farias (CE) e Jailson Albano da Silva (CE)

Cartões amarelos: Luan, Marcelo, Paulo Henrique (PRC); Jefferson, Paiva (NAU)

