No jogo que fechou a nona rodada do Paranaense 2020, o Paraná Clube empatou com o Londrina em 2×2, na noite deste domingo (1), na Vila Capanema. Renan Bressan e Fabrício marcaram para os donos da casa, enquanto Ruster Santos e Danilo anotaram para os visitantes.

Com o resultado, o Tricolor se complicou na briga por uma vaga nas quartas de final da competição. Na nona colocação, com dez pontos, o time paranista perdeu posições na tabela para Cianorte (12 pontos) e Cascavel CR (10 pontos, mas com uma vitória a mais).

Mesmo assim, para chegar à fase de mata-mata, a equipe do técnico Allan Aal depende apenas das próprias forças, já que Cianorte e Cascavel CR ainda se enfrentam, no próximo final de semana. Os últimos jogos do Paraná serão contra União e Toledo, ambas abaixo na tabela.

A partida foi movimentada, com o Tricolor tomando as iniciativas assim que a bola rolou. Logo no início do jogo, aos três minutos, na primeira chegada, os donos da casa abriram o placar.

Após cruzamento vindo da direita, a bola passou por todo mundo e Renan Bressan, livre, chutou de primeira da entrada da área para fazer o gol. O Paraná seguiu dominando a partida, até o segundo tempo, mas foi pouco efetivo e não conseguiu balançar as redes.

Depois de um primeiro tempo mais calmo, etapa final foi movimentada na Vila Capanema. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Na etapa complementar, o confronto pegou fogo e foi agitado. Em poucos minutos, três gols forma marcados. O Tubarão empatou em um belo gol de Ruster Santos. Aos 14, os visitantes trocaram passes no campo ofensivo, o atacante recebeu livre e chutou colocado de fora da área, sem chances para Marcos.

Aos 20, Fabrício cobrou falta e chutou forte no canto de Matheus Albino, recolocando o Tricolor na frente. Só que não deu nem tempo de comemorar, porque no lance seguinte o Londrina empatou com Danilo, que aproveitou o bate-rebate na área para completar para o fundo das redes e definir o marcador.

Ficha técnica

Campeonato Paranaense

1ª fase – 9ª rodada

1/03/2020

PARANÁ 2×2 LONDRINA

Paraná

Marcos; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho; Carlos Dias, Renan Bressan (Gustavo Mosquito) e Michel (Kaio); Thiago Alves, Marcelo (Andrey) e Raphael Alemão.

Técnico: Allan Aal



Londrina

Matheus Albino; Raí Ramos, Augusto, Lucas Costa e Igor Miranda; Rafael Assis, Matheus Olavo (Danilo) e Matheus Bianqui; Marcelinho, Gabriel Barbosa (Junior Pirambu) e Igor Paixão (Ruster Santos).

Técnico: Alemão.



Local: Vila Capanema

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima.

Assistentes: Weber Felipe Silva e André Luiz Severo

Gols: Renan Bressan, 3 do 1º; Ruster Santos, 14, Fabrício, 20, e Danilo, 21 do 2º

Cartões amarelos: Thales, Juninho e Gustavo Mosquito (PRC); Gabriel Barbosa, Ruster Santos e Matheus Bianqui (LEC)

Cartão vermelho: Thiago Alves (PRC)

Público pagante: 2.443

Público total: 2.717

Renda: R$ 55.585,00