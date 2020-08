Não deu para o Paraná Clube, que ficou pelo caminho na Copa do Brasil, após perder por 2×1 para o Botafogo, na noite desta quarta-feira (26), na Vila Capanema.

O Tricolor recebeu o time carioca pelo jogo de volta da terceira fase da competição e precisava reverter o 1×0 do confronto de ida, mas não conseguiu alcançar o placar necessário. Saiu atrás logo no começo do segundo tempo e depois conseguiu o empate com Thales, aos 10 do segundo tempo. Mas, nos acréscimos, Danilo Barcellos, de pênalti, fez o segundo dos cariocas

No primeiro tempo, o Paraná teve as melhores chances. A primeira foi com Andrey, aos 23, após uma arrancada em contra-ataque, mas que terminou em uma finalização fraca. Depois de ganhar da marcação, o atacante entregou a bola para o goleiro Gatito.

Aos 36, outra tentativa do camisa 11, com um chute forte. Gatito espalmou, Bruno Gomes tentou pegar o rebote, mas o goleiro agarrou a bola a tempo. Renan Bressan também teve uma grande oportunidade aos 46. Kanu puxa o jogador na entrada da área, o camisa 10 conseguiu ficar em pé e avançar, mas finalizou pra fora.

Na segunda etapa, o jogo esfriou para o Paraná logo no início. Aos quatro minutos, Bruno Nazário cobrou escanteio fechado e Marcelo Benevenuto cabeceou, abrindo o placar.

O Tricolor sentiu o gol nos instantes seguintes, mas conseguiu igualar o placar. Aos dez, Andrey chutou, a bola bateu em Bruno Nazário e sobrou para Thales, que balançou as redes.

Thales comemora o gol do Paraná. Empate não foi o suficiente. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Apesar de igualar o placar, o 1×1 não era o suficiente. Era preciso mais um gol para levar para os pênaltis. O time paranista até tentou uma pressão, permanecendo mais no ataque, mas não chegou ao gol. Pelo contrário.

Nos acréscimos, aos 50, Danilo Barcellos, cobrando pênalti, deu números finais ao jogo.

Além da eliminação, o Paraná deixou de arrecadar R$ 2 milhões com a desclassificação, mas somou R$ 2,69 milhões pelas fases anteriores.

Ficha técnica

COPA DO BRASIL

3ª fase – Jogo de volta

PARANÁ 1×2 BOTAFOGO

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho; Jhony Douglas (Michel), Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires (Marcelo), Bruno Gomes e Andrey.

Técnico: Allan Aal.

Botafogo: Gatito Fernandez, Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Forster; Caio Alexandre, Honda (Luiz Otávio), Bruno Nazário (Matheus Babi), Luis Henrique (Rhuan) e Guilherme Santos (Danilo Barcelos); Pedro Raul.

Técnico: Paulo Autuori.

Local: Vila Capanema

Árbitro: Vinicius Furlan (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Gols: Marcelo Benevenuto 4, Thales, 10, e Danilo Barcelos, 51 do 2º

Cartões amarelos: Higor Meritão, Juninho (PAR); Kanu, Pedro Raul, Gatito Fernández (BOT)

