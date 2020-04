O volante Wenderson, 21 anos, está na mira do Paraná para a sequência da temporada de 2020. A informação é da Rádio Tupi FM, do Rio de Janeiro. A reportagem da Tribuna tentou contato com o departamento de futebol do Tricolor, mas não obteve resposta.

O jogador do Botafogo viria por empréstimo até o final do ano. De acordo com a publicação da imprensa carioca, o Paraná vinha negociando com o Fogão, mas interrompeu as conversas com a paralisação do futebol brasileiro por conta do coronavírus.

Revelado pelo Botafogo, Wenderson subiu para o time profissional no ano passado, jogando no Campeonato Carioca e no Brasileirão. Nesta temporada, o volante perdeu espaço e disputou apenas dois jogos pelo Estadual.

Caso acerte com o Tricolor, o volante disputaria posição com Carlos Dias, Kaio, Gabriel Kazu, Kriguer, Bruno e Jhony.

